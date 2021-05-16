Под Харьковом началась наступательная операция

Из-за ошибок командиров Красной армии под Харьковом, войско понесло большие потери. Фото: David M. Glantz

Под Харьковом 17 мая 1942-го начался главный наступление немецких войск. Из-за ошибок командиров советские войска понесли большие потери.

Главнокомандующий Иосиф Сталин дал задачу "добиться того, чтобы 1942 год стал годом окончательного разгрома немецко-фашистских войск". Плацдарм под Харьковом был использован для планирования наступательной операции. Нужен был выход в Днепропетровск, раскол и уничтожение немецкой группы армий "Юг".

Наступление под Харьковом начался 12 мая, впереди шла пехота - 765 тыс. человек личного состава. Им противостояло 350 тыс. немецких войск из почти в два раза меньшим количеством самолетов и танков. Через пять дней более тысячи танков бросили в бой. Инициативу в воздухе перехватили немецкие самолеты, они бомбили поле боя.

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Только через два дня командование наконец осознало масштабы катастрофы и отдало приказ о прекращении наступления и немедленнон отступление. Однако вырваться из окружения удалось лишь 27 тыс. бойцов и командиров. Количество убитых и пленных достигло 277 тыс. Среди погибших было много советских генералов.

Неудачное окончание операции было вызвано ошибками командования Юго-Западного направления. В результате провала Харьковского наступления, оборона советских войск на Южном и Юго-Западном фронтах оказалась ослабленной. Вермахт вышел на подступы Воронежа и Ростова.

9 мая 1944-го войска 4-го Украинского фронта освободили город Севастополь от нацистов. Этим завершили Крымскую операцию.