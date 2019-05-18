Украинцы почтили память жертв политических репрессий

В Быковнянском лесу под Киевом похоронили около 100 тыс. жертв политических репрессий Фото: bykivnya.org

19 мая в Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий. Вспоминают пострадавших от политики советской власти в 1920-1980-х годах.

За это время было арестовано почти 1,5 млн человек. Большое количество из них расстреляли. Другие прошли тюрьмы, ссылки, высылки, каторгу, лагеря, принудительно побывали в психиатрических больницах. Репрессии коснулись всех слоев - крестьян, ученых, политиков, военных, священников, представителей культуры.

Наибольшее количество жертв репрессий приходится на 1937-1938 годы. Тогда в Украине осудили 197 617 человек, из них к расстрелу - 122 237 граждан. Приговоры выносили внесудебные органы - "тройки" НКВД.

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Советская власть тщательно скрывала следы своих преступлений. На местах захоронений сводились режимные объекты, землю заливали бетоном, местность разравнивали бульдозерами и высаживали деревья.

Самое большое место захоронения жертв массовых политических репрессий в Украине - Быковнянский лес под Киевом. Здесь был объект специального назначения НКВД, где в конце 1930-1940-х годах происходили массовые захоронения расстрелянных и замученных. Похоронили около 100 тыс. репрессированных.

Вскоре национальный календарь государственных праздников в Украине пополнится Днем свободы совести и вероисповедания. Его введение инициировал Всеукраинский Совет религиозных объединений при содействии Украинского института национальной памяти.