Запретили украинский язык в вузах

Сенат Украинского тайного университета созданного во Львове, 1921 Сидят: Мирон Кордуба, Марьян Панчишин, Василий Щурат, Иван Куровец, Максим Левицкий; стоят Иван Раковский, Владимир Вергановський, Роман Ковшевич, Максим Музыка, Мирон Вахнянин. Фото: wikipedia

Научное общество имени Тараса Шевченко объявило запись на Украинские университетские курсы во Львове 20 сентября 1919-го. Перед тем польские власти запретили обучение на украинском языке во Львовском университете.

Когда узнали о курсах, их тоже запретили. Проводили нелегально в разных квартирах и других помещениях. Все преподаватели работали без зарплаты на общественных началах.

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Параллельно во Львовском университете закрывали все украинские кафедры. Поэтому через 2 года образовательного террора, в городе по инициативе съезда украинского студенчества создадут Тайный украинский университет. Он состоял из 3-х факультетов: философского, юридического, медицинского. Позже организуют технический. Вместе будет работать 58 кафедр. За несколько лет на обучение записалось более 1200 студентов.

Первым ректором университета выбрали литературоведа Василия Щурата. Протекцию нелегальному заведению обеспечивал митрополит Андрей Шептицкий. Попытки легализовать вуз были напрасными. Преподаватели и студенты испытывали постоянные преследования со стороны польских органов власти.

Закон "О языке управления государственной и местной администрации" приняли на украинских землях в составе Польши 31 июля 1924-го. Им запретили использовать украинский язык в государственных учреждениях Галичины. В тот же день выдали закон "О некоторых постановлениях в организации школьного образования". Этим актом, вместо национальных школ, создавались двуязычные. Преподавание в них постепенно переходило на польский язык.