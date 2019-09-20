Запретили украинский язык в вузах

 
Ексклюзивы
1/5
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2475
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
1 Просмотров: 1638
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1107
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 324
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1206
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 2925
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 990
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4662
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 369
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Просмотров: 1125
Фото
Все фото
5
5
5
11
12
Форум издателей 2019: презентовали переиздание Осипа Маковея
Форум издателей 2019: презентовали переиздание Осипа Маковея
Jgbcfkb Ивано-Франковск XVII столетия
Jgbcfkb Ивано-Франковск XVII столетия
Любовь на фоне войны: представили увлекательный исторический роман
Любовь на фоне войны: представили увлекательный исторический роман
Гитлер с бородой и рок-король в армии - подборка исторических фото
Гитлер с бородой и рок-король в армии - подборка исторических фото
В Киеве взялись за уничтожение голубей
В Киеве взялись за уничтожение голубей
Видео
Все видео
"Не мог присягать тем, кто сделал нас рабами" - политзаключенный
"Не мог присягать тем, кто сделал нас рабами" - политзаключенный
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
Как чехол для смартфона - раскопали пряжку модницы, которая жила 2 тыс. лет назад
Как чехол для смартфона - раскопали пряжку модницы, которая жила 2 тыс. лет назад
Показали древние подземелья, которые нашли крестьяне
Показали древние подземелья, которые нашли крестьяне
"Чтобы не сделал ничего живым": в Ровенской области нашли захоронение, которому 6 тыс лет
"Чтобы не сделал ничего живым": в Ровенской области нашли захоронение, которому 6 тыс лет
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4662
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5112
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1701
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31248
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 сентября 2019
Просмотров: 252
Перший ранок осені
Вранці бачиш, що коло порога й далі, у дворі й на городі, побільшало сухого жовтого вербового листя. Воно береться наче нізвідки, бо крони ...
пятница, 20 сентября 2019 12:12

Запретили украинский язык в вузах

  Комментировать
Запретили украинский язык в вузах
Сенат Украинского тайного университета созданного во Львове, 1921 Сидят: Мирон Кордуба, Марьян Панчишин, Василий Щурат, Иван Куровец, Максим Левицкий; стоят Иван Раковский, Владимир Вергановський, Роман Ковшевич, Максим Музыка, Мирон Вахнянин. Фото: wikipedia

Научное общество имени Тараса Шевченко объявило запись на Украинские университетские курсы во Львове 20 сентября 1919-го. Перед тем польские власти запретили обучение на украинском языке во Львовском университете.

Когда узнали о курсах, их тоже запретили. Проводили нелегально в разных квартирах и других помещениях. Все преподаватели работали без зарплаты на общественных началах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык

Параллельно во Львовском университете закрывали все украинские кафедры. Поэтому через 2 года образовательного террора, в городе по инициативе съезда украинского студенчества создадут Тайный украинский университет. Он состоял из 3-х факультетов: философского, юридического, медицинского. Позже организуют технический. Вместе будет работать 58 кафедр. За несколько лет на обучение записалось более 1200 студентов.

Первым ректором университета выбрали литературоведа Василия Щурата. Протекцию нелегальному заведению обеспечивал митрополит Андрей Шептицкий. Попытки легализовать вуз были напрасными. Преподаватели и студенты испытывали постоянные преследования со стороны польских органов власти.

Закон "О языке управления государственной и местной администрации" приняли на украинских землях в составе Польши 31 июля 1924-го. Им запретили использовать украинский язык в государственных учреждениях Галичины.

В тот же день выдали закон "О некоторых постановлениях в организации школьного образования". Этим актом, вместо национальных школ, создавались двуязычные. Преподавание в них постепенно переходило на польский язык.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Запретили украинский язык в вузах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
сентября

Запретили украинский язык в вузах

Украинские военные договорились об активных действиях

Первое кругосветное путешествие длилось три года

Самое читаемое
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк Просмотров: 62361
Дед сдает: в сети высмеяли Путина
Дед сдает: в сети высмеяли Путина 1 Просмотров: 35274
Таксист умер во время интима (18+)
Таксист умер во время интима (18+)
3
 Просмотров: 34974
Елена Кравец празднует годовщину свадьбы с мужем: как выглядела звезда 17 лет назад
Елена Кравец празднует годовщину свадьбы с мужем: как выглядела звезда 17 лет назад
3
 Просмотров: 30402
Мобильные операторы будут обслуживать абонентов по-новому
Мобильные операторы будут обслуживать абонентов по-новому Просмотров: 26559
История
Украинские военные договорились об активных действиях
Украинские военные договорились об активных действиях
 Просмотров: 486
Форум издателей 2019: презентовали переиздание Осипа Маковея
Форум издателей 2019: презентовали переиздание Осипа Маковея
5
 Просмотров: 234
Первое кругосветное путешествие длилось три года
Первое кругосветное путешествие длилось три года
 Просмотров: 207
Jgbcfkb Ивано-Франковск XVII столетия
Jgbcfkb Ивано-Франковск XVII столетия
5
 Просмотров: 243
Любовь на фоне войны: представили увлекательный исторический роман
Любовь на фоне войны: представили увлекательный исторический роман
5
 Просмотров: 279
Больше всего комментируют
11
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык
7
Зеленский: Инопланетяне не будут вывозить вагонами нашу землю
3
Вятрович ушел из Института нацпамяти
3
Пристайко дал согласие на "формулу Штайнмайера": подробности
3
Суд отменил арест Ефремова
Голосов: 1361
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua