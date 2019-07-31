Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка

"Да здравствует ОУН. Проч с польскими школами. Дети не учитесь по-польски только по украински" писали на стенах польских учреждений Фото: twitter.com/history_ukraine

Закон "О языке управления государственной и местной администрации" приняли на украинских землях в составе Польши 31 июля 1924-го. Им запретили использовать украинский язык в государственных учреждениях Галичины.

В тот же день выдали закон "О некоторых постановлениях в организации школьного образования". Этим актом вместо национальных школ создавались двуязычные. Преподавание в них постепенно переходило на польский язык.

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На 1924-й в Восточной Галиции было более 2 тыс. украинских школ. К началу Второй мировой войны их осталось только 352. По окончании таких школ украинцев не допускали к получению высшего образования. Привилегии имели только те, кто отслужил в польском армии и принял присягу. Во Львовском университете ликвидировали кафедру украинского языка и истории.

Тотальная политика полонизации украинского населения обострила польско-украинские отношения и привела в будущем к ряду трагедий - национальных противостояний на Волыни и массовых депортаций.

Закон, который провозглашал украинцев Буковины румынами, которые "забыли свой язык" приняли 26 июля 1924-го. Румыния оккупировала Буковину и Бессарабию еще в 1918-м в ходе национальных соревнований украинского народа. Тогда в ее составе оказалось более 1,3 млн украинцев. Международное признание присоединения румыны получили в следующем году. С этого времени проводилась активная политика румынизации, поддержанная православной церковью и полицейскими.