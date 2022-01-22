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воскресенье, 23 января 2022 08:20

С концертами и салютами: как проходила инаугурация третьего президента Украины

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С концертами и салютами: как проходила инаугурация третьего президента Украины
На майдане Незалежности прошла инаугурация третьего президента Украины Виктора Ющенко Автор: unian.net

На площади Независимости в Киеве 23 января 2005 года при присутствии 59 официальных зарубежных делегаций и около 500 тыс. человек прошла инаугурация третьего президента Украины Виктора Ющенко.

Виктор Ющенко победил в третьем туре президентских выборов 26 декабря 2004 года. В результате проведения первого тура 31 октября прошли два кандидата: Ющенко и Виктор Янукович. Второй тур выборов был намечен на 21 ноября. По его результатам Янукович набрал 49,42% голосов против 46,69% ​​Ющенко. Однако количество подсчитанных экзит-полами голосов отличалось от официальной статистики. Центральную избирательную комиссию обвинили в фальсификации.

Украинцы вышли на протест, началась "Оранжевая революция". Революция получила название по цвету, который использовали сторонники кандидата в президенты Виктора Ющенко и оппозиционной партии "Наша Украина". Под оранжевыми флагами группировались граждане, которым была небезразлична судьба Украины. На Майдане Незалежности появился палаточный городок. Главным требованием протестующих было переголосование. Ющенко оспорил решение второго тура президентских выборов. В итоге Верховный суд признал факт массового подлога итогов голосования.

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В день инаугурации Ющенко прибыл в парламент. Глава ЦИК зачитал постановление о результатах выборов президента. Ющенко отдали свой голос более 50% украинцев, Януковичу – 44%. Ющенко принял присягу на Конституции и Пересопницком Евангелии. За церемонией наблюдали оба предыдущих главы государства – Леонид Кучма и Леонид Кравчук. Приняв присягу, Ющенко поцеловал церемониальные книги и булаву.

После окончания Тарас Петриненко исполнил песню "Украина". Ющенко снова отправился в Мариинский дворец на встречу с представителями иностранных делегаций. Вечером в национальном дворце "Украина" прошел праздничный концерт по случаю инаугурации президента. В 21.00 в центре Киева начался большой праздничный фейерверк. На сцене у Майдана Незалежности прошел концерт. Инаугурация третьего президента в стране обошлась в $800 тыс.

7 июня 2014 года состоялась инаугурация новоизбранного пятого президента Украины Петра Порошенко. Он выиграл на выборах с результатом 54,7%. Ближайшая конкурентка Юлия Тимошенко набрала 12,81%.

Торжественное событие 2014 обошлось в 1 млн 284 тыс. грн. Виктором Ющенко кассовые расходы составили 1 млн. 446 тыс. грн. На проведение мероприятий по случаю инаугурации президента-беглеца Виктора Януковича – 1 млн 790 тыс. грн.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
23
января

С концертами и салютами: как проходила инаугурация третьего президента Украины

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