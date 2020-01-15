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среда, 15 января 2020 11:09

В бою с украинцами погиб российский генерал

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В бою с украинцами погиб российский генерал
УПА разгромило дивизию НКВД под Космачем Фото: istpravda.com.ua

Отряды НКВД пошли на штурм поселка Космач - теперь Косовского района Ивано-Франковской области 15 января 1945-го. Его называли "бандеровской столицей". Советская власть стремилась ликвидировать хранилище и базы снабжения повстанцев.

Оборону осуществляли около 14 сотен УПА, в частности курени "Гайдамаки", "Карпатский", "Гуцульский", "Победа" и знаменитый курень "Бешеные" под командованием Павла Вацика - Прута. Руководил дивизией противника герой советского союза за финскую войну и депортацию крымских татар генерал-майор Николай Дергачев, уроженец Москвы. Энкаведистов поддерживали 31, 33 и 87 советские пограничные отряды.

"Там было полно наших войск, но мы не захотели принимать бой в селе, чтобы село не горело. Так отступили из него. На окраину Космача в лесную местность большевики зашли триумфально. И начал Ванька гулять: грабить людей, насиловать женщин и т.п., они умели делать, - это все знают. Когда большевики расслабились, наши части окружили Космач и начали их бить. Бой продолжался трое суток без перерыва", - вспоминал участник битвы, сотник Мирослав Симчич.

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Сам Симчич участвовал в бою с резервными частями НКВД которые прибывали к селению на 12 грузовиках. За 2,5 часа украинские повстанцы из засады уничтожили более 405 вражеских солдат.

"Как только уже подъехал последний грузовик с солдатами и не было слышно гула машин, мы поняли, что уже все прибыли. И тогда я дал команду ребятам: "Огонь! ". Ребята как ударили, у нас было на вооружении 22 пулемета, полковой миномет, противотанковая бронебойка. И где-то имели с полсотни автоматов. Как это все гухнуло, то не было какого-то голоса оружия, а все гудело, словно в аду", - вспоминает сотник.

За несколько суток основные силы УПА выбили чекистов из села, погиб и сам Дергачев, который с тех пор в документах упоминался как подполковник.

Курень УПА "Сероманцы" вышел из окружения войск НКВД под Уневом 30 сентября 1944-го. Командование осуществлял сотник Дмитрий Карпенко - Ястреб.

В тот день в УПА получили известие, что 1,5 тыс. бойцов НКВД вместе с танками и самолетами готовятся уничтожить повстанцев в районе Унивского монастыря - теперь Львовской области.

Чекисты начали наступление первыми. Использовали тяжелую технику и минометы. Всего за сутки осуществили 22 атаки. Все были отражены украинскими воинами.

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