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Украинские военные прорвали вражеское окружение

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Украинские военные прорвали вражеское окружение
Военное подразделение "Сероманцы" входило в состав округа "Лысоня". Перед сотней ставили особые боевые задачи. Последний крупный бой провела именно под Уневом Фото: argumentua.com

Курень УПА "Сероманцы" вышел из окружения войск НКВД под Уневом 30 сентября 1944-го. Командование осуществлял сотник Дмитрий Карпенко - Ястреб.

В тот день в УПА получили известие, что 1,5 тыс. бойцов НКВД вместе с танками и самолетами готовятся уничтожить повстанцев в районе Унивского монастыря - теперь Львовской области.

Чекисты начали наступление первыми. Использовали тяжелую технику и минометы. Всего за сутки осуществили 22 атаки. Все были отражены украинскими воинами.

Далее получили приказ: "Тихо оставлять позиции, держать связь между отрядами и отходить оврагом направо".

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Несмотря на плотное окружение бойцам удалось прорвать котел и отступить к поселку Пнятин, где находился их командир. Ястреб не ожидал такого быстрого наступления. В тот момент украинские бойцы готовили пищу, как вдруг были обстреляны из танков. Понесли тяжелые потери.

Организовались быстро и без паники. Бойцам удалось подбить несколько машин и засесть в мощную оборону. Ястреб сам подбил один легкий Т-80 из противотанкового ружья. Всего в ходе боя погибли 24 бойца, 33 были ранены. По данным УПА в бою погибло 170 чекистов.

Несмотря на тактическую победу большевиков, основные войска повстанцев вышли из окружения и продолжили активную партизанскую борьбу.

1 сентября 1944 в районе Коломыи на Ивано-Франковщине состоялся последний бой Украинской Повстанческой Армии с гитлеровцами. В этом бою немцы потеряли два человека убитыми и двух пленных. Такие же потери были и у партизан. Отныне основным врагом в боротьбе за самостоятельное украинское государство признавалась советская власть.

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Дата
30
сентября

Украинские военные прорвали вражеское окружение

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