Депутаты приняли важный документ по языку

Закон провозгласил украинский язык государственным, но обеспечил устойчивые позиции русского языка в стране Фото: prolviv.com

Верховная Рада Украины приняла Закон "О языках в УССР" 28 октября 1989. Впервые украинский язык провозглашен государственным на территории страны.

Закон предусматривал всестороннее развитие языка во всех сферах общественной жизни. При этом четко определялись языки межнационального общения - украинский, русский и другие, которые в документе не указывались. Подчеркивалось, что выбор языка межличностного общения является неотъемлемым правом самих граждан.

Должностные лица должны были владеть украинским и русским языками. Акты высших органов государственной власти принимались на украинском и публиковались на государственном и русском.

Официальные документы - паспорт, трудовая книжка, свидетельства, документы об образовании должны были выполняться на двух языках.

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Учебная и воспитательная работа в общеобразовательных школах и других учебных заведениях должна была вестись на украинском. При этом отмечалось, что свободный выбор языка обучения является неотъемлемым правом всех граждан УССР - то есть разрешалось обучение и на русском языке. Последний был обязательным для всех, как учебный предмет. В сфере науки разрешалось выбирать язык защиты или презентации достижений по своему усмотрению.

Официальным языком СМИ по закону определялся украинский, при этом разрешались и трансляции на русском.

Несмотря на то, что закон закреплял большое значение русского языка в обществе, его считают значимым в утверждении украинского языка и демократических достижений в Украине. На основании закона составили программу развития языка в разных регионах, однако ее почти не выполняли. Уже с 1994 года в Верховной Раде были призывы к провозглашению русского, как второго государственного языка.

Нынче закон утратил силу.

В Черновцах на стадионе "Буковина" 21 сентября 1989 года прошел финал І Республиканского фестиваля украинской песни "Червона рута". Фестиваль проходил с 17 по 24 сентября. На фестивале впервые исполнили гимн Украины.