Погибло большинство жителей села

Горящая хата в Сахрыне. Фото сделано военными Армии Крайовой Источник: uinp.gov.ua

10 марта 1944 года солдаты Армии Крайовой и польские партизаны сожгли украинское село Сахрынь на Холмщине - теперь Люблинского воеводства Польши. Трагедия произошла из-за польско-украинского противостояния времен Второй мировой войны.

Поляки стремились отомстить украинцам за резню, которую УПА совершала на Волыни. Для уничтожения украинских сел на Холмщине польское подполье подготовило целую операцию, которую назвали "Грубешевская революция". Ее лозунгом стало: "От Вепря к Бугу - черная смуга". Село Сахрынь стало одним из первых в списке.

В селе работало около 20 украинских полицейских и действовал пост украинской самообороны, на котором находилось до 60 человек. Именно поэтому заночевать туда приходили и жители соседних сел. В 4:40 все проснулись услышав выстрелы.

На село наступало примерно 800 человек. Командовал подразделениями АК Зенон Яхимек, а батальоны хлопские из местных крестьян возглавлял Станислав Басая. От выстрелов зажигательными пулями по соломенным крышам загорелись дома. Люди запаниковали и начали спасаться. Одни бежали в заранее приготовленные погреба, другие - в лес. Но село почти окружили. Солому поливали бензином, запихивали под крыши домов и поджигали. Затем расстреливали вооруженных, а после взялись и за гражданских.

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В результате нападения погибли от 800 до 1240 жителей Сахрыни и соседних сел, большинство из которых были женщинами и детьми. Нападавшие уничтожили 260 домов, сотни хозяйственных построек, церковь, молитвенный дом общины евангельских христиан.

"Трупами наших людей были покрыты поля, огороды, дворы, - вспоминала жительница Анастасия Крамык. - Мать, баба, я и моя младшая сестра Галя чудом остались живы, ибо были в убежище - выкопанной яме на огороде за ригой, на которой сверху был насыпан кипец. Бандиты сожгли всю деревню. И, поубивав всех людей, которые не успели спрятаться, ходили по дворам, открывали погреба и, если кого-то находили, совершали всяческие зверства: перерезали шеи, отрезали груди, убивали младенцев. Выкрикивали имена и фамилии знакомых им крестьян, имитировали плач и крики, и некоторые люди, думая, что это свои, выходили из убежищ и тут же были убиты".

С 10 марта по 5 апреля 1944-го в ходе операции было уничтожено 36 украинских сел.

Массовое убийство жителей села Корюковка на Черниговщине осуществили отряды немецкой и венгерской военной жандармерии 2 марта 1943-го. Сохранились только 10 кирпичных домов и церковь. Погибло 6,7 тыс. человек, из них 1377 - сожжено заживо. Через 4 года после трагедии в Чернигове состоялся открытый судебный процесс над 16 бывшими немецкими и венгерскими военнослужащими, принимавшими участие в уничтожении Корюковки. Военный трибунал приговорил всех обвиняемых к 25-летнему заключению в исправительно-трудовых лагерях.