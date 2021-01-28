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суббота, 29 января 2022 07:30

Бой под Крутами: студенты остановили войско врага

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Под станцией Круты, в 130 км от Киева, 29 января 1918 года произошел бой между армией большевиков во главе с Михаилом Муравьевым и юнкерами первой Киевской военной школы имени Богдана Хмельницкого, бойцами свободного казачества.

Автор: Дмитро Скаженик
  Бой под Крутами продолжался в течении 6 часов
Бой под Крутами продолжался в течении 6 часов

В том году петроградское правительство развернуло полномасштабное военное наступление против Украинской Народной Республики. В Киеве агенты большевиков подняли восстание на заводе "Арсенал". Все вооруженные силы народной республики под командованием Симона Петлюры перебросили на подавление этого антиукраинского выступления.

Северо-восточную границу государства охраняли юнкера 1-й Украинский юношеской военной школы им. Б. Хмельницкого. Они попросили о подмогу. Согласились студенты из Киевского университета святого Владимира, Украинского народного университета, учащиеся гимназий. Записалось 2 сотни человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Моряки отказались есть гнилое мясо в борще и захватили корабль

Утром 28 января поезд со студентами прибыл в небольшой узловой станции Круты. Объединились с 4 сотнями юнкеров и добровольцами из Свободного казачества. Имели паровоз с железнодорожной платформой и пушкой. Было еще восемь пулеметов и большое количество поломанных ружей.

Бой под Крутами начался в 9.00 с боевого столкновения защитников с передовым отрядом матросов. Большевики имели значительное численное преимущество. В течение 6 часов украинские подразделения сдерживали атаки врага.

На помощь большевикам поступали другие отряды Муравьева. Паровоз с пушечной платформой оставил фронт - поехал за патронами и помощью. Отступление началось под вечер, студенты забрали с собой тела своих товарищей и раненых.

Взвод из 27 человек сбился с дороги и вышел к занятой войсками Муравьева станции Круты. Разъяренные потерей 300 солдат красноармейцы убили пленников. Тела казненных в одной могиле похоронили местные священник и жители на кладбище села Печи - теперь Борзнянский район на Черниговщине.

Под Крутами украинцы потеряли почти 70 человек: 40 студентов, 15 юнкеров и 15 казаков.

Большевики Киев захватили 9 февраля. В тот же день в Бресте УНР заключила договор с Германией и ее союзниками.

Бунт на броненосце "Князь Потемкин Таврический" в море неподалеку Одессы взорвался 27 июня 1905. Моряки начали первое в истории Российского флота вооруженное восстание и захватили корабль. Большинство команды экипажа корабля составляли украинцы.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
29
января

Бой под Крутами: студенты остановили войско врага

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