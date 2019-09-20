Первую "Червону Руту" спас знахарь из Карпат

U Chernivtsyakh proyshov final I Respublikansʹkoho festyvalyu. Foto: Anatoliy Mizernyy ukrayinsʹkoyi pisni "Chervona ruta". Festyvalʹ tryvav z 17 po 24 veresnya. Za dva roky do tsʹoho u chasopysi "Molodʹ Ukrayiny" vyyshla stattya zhurnalista Ivana Lepshy "To ye chystaya voda…". Pysav, shcho treba stvoryty muzychnyy konkurs, prysvyachenyy kompozytorovi Volodymyrovi Ivasyukovi (ukrayinsʹkyy kompozytor, napysav slova i muzyku pisni "Chervona ruta". Yoho znaydeno povishenym u Bryukhovytsʹkomu lisi pid Lʹvovom). U 1989 vypovnyuvalosya 40 rokiv z dnya narodzhennya i 10 rokiv iz dnya smerti. Tsym vshanuvaty pam'yatʹ muzykanta i populyaryzuvaty tvory kompozytoriv budʹ-yakoho rivnya profesiynosti. Ideyu skhvalyv tsentralʹnyy komitet komsomolu. V robochyy komitet uviyshly muzykanty Taras Melʹnyk, Kyrylo Stetsenko, Anatoliy Kalenychenko ta poet Ivan Malkovych. Vony rozrobyly kontseptsiyu ta pravyla festyvalyu. Hroshi ta zvukoaparaturu daly dyrektor Oleh Repetsʹkyy iz ukrayinsʹko-kanadsʹkoho pidpryyemstva "Kobza". Doluchylysya shche dva desyatky dribnishykh sponsoriv. Z vesny do lita orhanizatory provely vidbirkovi tury v usikh oblastyakh, v oblasnykh tsentrakh i malenʹkykh mistechkakh. Zmahannya povodyly v trʹokh katehoriyakh. Na final pop-vykonavtsiv pryyizhdzhaye naybilʹshe uchasnykiv - 78. Rokeriv zibralosʹ try desyatky, a spivtsiv, shcho vykonuvaly avtorsʹki pisni – pivsotni. CHYTAYTE TAKOZH: Fermer vystupyv na stseni rok-festyvalyu U veresni na Bukovyni ydutʹ zatyazhni doshchi. Orhanizatory po dopomohu zvertayutʹsya do molʹfara 59-richnoho Mykhayla Nechaya, yakyy zhyv u seli Verkhniy Yaseniv Verkhovynsʹkoho rayonu Ivano-Frankivsʹkoyi oblasti. Molʹfar tyzhdenʹ hulyaye na festyvali. Znayomytʹsya iz lyudʹmy, provodytʹu povitri svyachenym nozhem, shchosʹ shepoche. Pid chas festyvalyu v Chernivtsyakh bulo sukho. Konkursni prohramy u zhanrakh pop- ta rok-muzyky prokhodyatʹ u Litnʹomu teatri, a konkurs avtorsʹkoyi pisni ta spivanoyi poeziyi vynosyatʹ daleko vid tsentru mista. Rok-hrupy vystupayutʹ za drotyanoyu sitkoyu na stadioni. U finali pershe mistse u zhanri rok-muzyky posidaye spivachka Vika Vradiy - "Sestrychka Vika". Sered inshykh laureativ tiyeyi pershoyi "Chervonoyi Ruty": "Braty Hadyukiny", "Komu Vnyz", Viktor Morozov, Andriy Mykolaychuk. "VV" i Taras Chubay otrymuyutʹ dyplomy, hran-pri distavsya bardu Vasylyu Zhdankinu. Festyvalʹ vyrishyly provodyty po riznykh mistakh raz na dva roky. 1991-ho "Chervonu rutu" pryymalo Zaporizhzhya, 1993 roku - Donetsʹk. Z 2001 roku konkurs prokhodytʹ u Kyyevi. Tsʹoho roku proyde u Chernivtsyakh. Nepodalik Nʹyu-Yorku 15 serpnya 1969 roku pochavsya Vudstoksʹkyy muzychnyy festyvalʹ. Za try dni vystupylo 32 hrupy i vykonavtsi, yoho vidvidalo ponad 400 tysyach cholovik. Показати більше 2565/5000 В Черновцах прошел финал И Республиканского фестиваля. Фото: Анатолий Мизерный

В Черновцах на стадионе "Буковина" 21 сентября 1989 года прошел финал І Республиканского фестиваля украинской песни "Червона рута". Фестиваль проходил с 17 по 24 сентября.

За два года до этого в журнале "Молодежь Украины" вышла статья журналиста Ивана Лепша "Это чистая вода ...". Писал, что надо создать музыкальный конкурс, посвященный композитору Владимиру Ивасюку (украинский композитор, написал слова и музыку песни "Червона рута". Он найден повешенным в Брюховецком лесу под Львовом). В 1989 году исполнялось 40 лет со дня рождения и 10 лет со дня смерти. Этим хотели почтить память музыканта и популяризировать произведения композиторов любого уровня профессионализма.

Идею одобрил центральный комитет комсомола. В рабочий комитет вошли музыканты Тарас Мельник, Кирилл Стеценко, Анатолий Калениченко и поэт Иван Малкович. Они разработали концепцию и правила фестиваля. Деньги и звукоаппаратуру дали директор Олег Репецкий с украинско-канадского предприятия "Кобза". Присоединились еще два десятка мелких спонсоров.

С весны до лета организаторы провели отборочные туры во всех областях, в областных центрах и маленьких городках. Соревнования вели в трех категориях. На финал поп-исполнителей приезжает больше всего участников - 78. Рокеров собралось три десятка, а певцов, исполнявших авторские песни - полсотни.

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В сентябре на Буковине идут затяжные дожди. Организаторы за помощью обращаются к знахаря 59-летнего Михаила Нечая, который жил в селе Верхний Ясенов Верховинского района Ивано-Франковской области. Знахарь неделю гуляет на фестивале. Знакомится с людьми, проводитьу воздухе освященным ножом, что-то шепчет. Во время фестиваля в Черновцах было сухо.

Конкурсные программы в жанрах поп и рок-музыки проходят в Летнем театре, а конкурс авторской песни и песенной поэзии выносят далеко от центра города. Рок-группы выступают за проволочной сеткой на стадионе. В финале первое место в жанре рок-музыки занимает певица Вика Врадий - "Сестричка Вика". Среди других лауреатов той первой "Червоной Руты": "Братья Гадюкины", "Кому Вниз", Виктор Морозов, Андрей Миколайчук. "ВВ" и Тарас Чубай получают дипломы, гран-при достался барду Василиюй Жданкину.

Фестиваль решили проводить по разным городам раз в два года. В 1991-м "Червону руту" принимало Запорожье, в 1993 году - Донецк. С 2001 года конкурс проходит в Киеве. В этом году пройдет в Черновцах.

Недалеко от Нью-Йорке 15 августа 1969 начался вудстокской музыкальный фестиваль. За три дня выступило 32 группы и исполнители, его посетило более 400 000 человек.