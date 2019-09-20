Первую "Червону Руту" спас знахарь из Карпат

В Черновцах на стадионе "Буковина" 21 сентября 1989 года прошел финал І Республиканского фестиваля украинской песни "Червона рута". Фестиваль проходил с 17 по 24 сентября.
За два года до этого в журнале "Молодежь Украины" вышла статья журналиста Ивана Лепша "Это чистая вода ...". Писал, что надо создать музыкальный конкурс, посвященный композитору Владимиру Ивасюку (украинский композитор, написал слова и музыку песни "Червона рута". Он найден повешенным в Брюховецком лесу под Львовом). В 1989 году исполнялось 40 лет со дня рождения и 10 лет со дня смерти. Этим хотели почтить память музыканта и популяризировать произведения композиторов любого уровня профессионализма.
Идею одобрил центральный комитет комсомола. В рабочий комитет вошли музыканты Тарас Мельник, Кирилл Стеценко, Анатолий Калениченко и поэт Иван Малкович. Они разработали концепцию и правила фестиваля. Деньги и звукоаппаратуру дали директор Олег Репецкий с украинско-канадского предприятия "Кобза". Присоединились еще два десятка мелких спонсоров.
С весны до лета организаторы провели отборочные туры во всех областях, в областных центрах и маленьких городках. Соревнования вели в трех категориях. На финал поп-исполнителей приезжает больше всего участников - 78. Рокеров собралось три десятка, а певцов, исполнявших авторские песни - полсотни.
В сентябре на Буковине идут затяжные дожди. Организаторы за помощью обращаются к знахаря 59-летнего Михаила Нечая, который жил в селе Верхний Ясенов Верховинского района Ивано-Франковской области. Знахарь неделю гуляет на фестивале. Знакомится с людьми, проводитьу воздухе освященным ножом, что-то шепчет. Во время фестиваля в Черновцах было сухо.
Конкурсные программы в жанрах поп и рок-музыки проходят в Летнем театре, а конкурс авторской песни и песенной поэзии выносят далеко от центра города. Рок-группы выступают за проволочной сеткой на стадионе. В финале первое место в жанре рок-музыки занимает певица Вика Врадий - "Сестричка Вика". Среди других лауреатов той первой "Червоной Руты": "Братья Гадюкины", "Кому Вниз", Виктор Морозов, Андрей Миколайчук. "ВВ" и Тарас Чубай получают дипломы, гран-при достался барду Василиюй Жданкину.
Фестиваль решили проводить по разным городам раз в два года. В 1991-м "Червону руту" принимало Запорожье, в 1993 году - Донецк. С 2001 года конкурс проходит в Киеве. В этом году пройдет в Черновцах.
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