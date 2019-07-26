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пятница, 26 июля 2019 09:53

В Румынии приняли антиукраинской закон

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В Румынии приняли антиукраинской закон
Украинцев провозгласили "румынами" 26 июля 1924-го Фото: gazeta.ua

Закон, который провозглашал украинцев Буковины румынами, которые "забыли свой язык" приняли 26 июля 1924-го. Румыния оккупировала Буковину и Бессарабию еще в 1918-м в ходе национальных соревнований украинского народа. Тогда в ее составе оказалось более 1,3 млн украинцев. Международное признание присоединения румыны получили в следующем году.

С этого времени проводилась активная политика румынизации поддержанная православной церковью и полицейскими. Единственным государственным языком объявлялся румынский, украинский запретили употреблять в обучении и общении. Началась принудительная кампания изменения имен и фамилий - к ним добавлялись соответствующие румынские суффиксы.

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Большинство украинских школ ликвидировали законом 26 июля. Закрыли кафедру украинского языка и истории в Черновецком университете, а также все довоенные культурные организации.

Смягчение такого отношения к украинцам произошло лишь в 1927-м. Тогда Украинская национальная партия в Буковине добилась компромисса и получила несколько мест в румынском парламенте. После установления монархической диктатуры короля Михая I украинских политиков разогнали.

Украинцы - третье по численности этническое меньшинство Румынии после венгров и ромов. Насчитывается около 50 тыс. человек. Большинство проживает на севере страны в регионе Марамуреш.

Присутствие украинцев в Румынии сразу ощутимо после перехода границы в городе Сигет: на улицах можно услышать местный диалект украинского, в самом центре стоит позолоченный памятник Тарасу Шевченко, рядом действует украинский лицей его имени. Здесь учатся 186 детей. Большинство приезжают из окружающих украинских сел.

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Дата
26
июля

В Румынии приняли антиукраинской закон

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