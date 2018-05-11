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&quot;Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски&quot; - как живут украинцы Румынии
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"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
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Мужчины везут березу в украинском селе Рона-де-Сус, Румыния
Фото: Анна Балакир
Супруги-украинцы Мария и Георгий Лаврюки у себя дома в селе Рона-де-Сус, Румыния
Украинка Мария Лаврюк ткет на верстате шерстяную ткань, Румыния
Священник православной церкви Юрий Албичук в традиционной одежде украинцев села Рона-де-Сус, Румыния
Памятник Тарасу Шевченку в центре города Сигет, Румыния

Украинцы - третье по численности этническое меньшинство Румынии после венгров и ромов. Насчитывается около 50 тыс. человек. Большинство проживает на севере страны в регионе Марамуреш.

Присутствие украинцев в Румынии сразу ощутимо после перехода границы в городе Сигет: на улицах можно услышать местный диалект украинского, в самом центре стоит позолоченный памятник Тарасу Шевченко, рядом действует украинский лицей его имени. Здесь учатся 186 детей. Большинство приезжают из окружающих украинских сел.

"Лицей полностью на содержании Румынии. Также государство финансирует объединения каждого меньшинства. Они имеют представителей в парламенте", - рассказывает утром в субботу директор учебного заведения Кассиан Пицура. Он родился в украинском селе. Окончил Львовский университет. Преподает математику.

"Румынский закон об образовании является примером для Европы в отношении меньшинств, - продолжает он. - Поэтому ваш закон, принятый в прошлом году, немного здесь людей задел. Но мы быстро пришли к общему знаменателю. В отличие от Венгрии и Польши".

Лицей был основан в 1947 году. Через 13 лет закрыли. Восстановили его работу в 1997-м.

Горько, что о нас в Украине никто не знает. Хотя верхушка в курсе

"Жаль, что о нас в Украине никто не знает. Хотя верхушка в курсе - Павел Климкин дважды приезжал, был президент Виктор Ющенко. А дальше - туман. Кому-то говоришь, что в Румынии есть украинский лицей, глаза выпучат - впервые слышат", - добавляет Кассиан Пицура.

Автор: Анна Балакир
  Памятник Тарасу Шевченку в центре города Сигет, Румыния
Памятник Тарасу Шевченку в центре города Сигет, Румыния

Больше всего украинцев живет в селе Руська Поляна - 10 тыс., или 97% всех жителей. В центре стоит школа с украинским языком преподавания и Гуцульский культурный центр. На них наряду с румынскими вывесками - украинские.

С углублением в село отличная дорога ухудшается, дворы - более заброшенные, некоторые заборы покосились. Руська Поляны - глубинка, конец пути. Далее только простираются Карпатские горы, покрытые свежей майской зеленью.

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Сюда любят приезжать румыны со всей страны, чтобы насладиться природой. Снимают жилье у крестьян. Многие местные выезжают на заработки в Испанию, Португалию, Италию. Кто остается, работает в государственных учреждениях и держит хозяйство. Средний заработок в месяц составляет 400 евро - 12 тыс. грн.

Автор: Анна Балакир
  Улица украинского села Русь Поляны, Румыния
Улица украинского села Русь Поляны, Румыния

"Христос воскрес!" - приветствуют друг друга на улицах села Вышевской Додины. Такое приветствие будет звучать здесь до Вознесения - 40-го дня после Пасхи. В селе на самой границе с Украиной живет 1,5 тыс. украинцев. Среди них - с полсотни румын. Еще недавно здесь действовал железнодорожный контрольно-пропускной пункт. Через село проезжал поезд из украинского Рахова до Сигета. Сегодня "украинская" колея зарастает кустами.

"У меня в ноябре была встреча с нашими женщинами. Жаловались, что украинский язык приходит в упадок. Здесь в школе дети на перемене еще говорят на украинском. А пойдите в Быстрый - там и в семье уже по-румынски говорят, - рассказывает вечером у магазина Лидия Спивалюк , учительница украинского языка на пенсии. - Преподавать здесь украинский - не легко. В мои времена не было таких возможностей, интернета, где можно найти упражнения, пособия. Помню, учили рассказ "Казачка" Марка Вовчка. Спрашиваю у детей: "Как бы вы перевели слово "казачка" на румынский? ". Что, думаете, сказали ? Каприца - козочка. Дети даже никогда не слышали, что такое казак.

И теперь далеко не лучшее. Как только директор школы - румын, говорит ученику: "А, необязательно тебе записываться на украинский".

Спрашиваю детей: "Как бы вы перевели слово "казачка" на румынский? ". Что, думаете, сказали ? Каприца - козочка

В воскресенье около 8:00 на пешем таможенном переходе в Сигете - только я и 23-летний Юрий, студент Художественной академии в румынских Яссах. Едет на выходные в родное Солотвино в Украине. Поселок раскинулся сразу за пограничным пунктом пропуска.

"Сегодня Святого Юрия. У меня отец тоже Юрий. Будем праздновать, потому что в Румынии этот праздник не отмечают", - объясняет студент.

Его отец - румын. Мать - украинка. Юрий имеет право бесплатно учиться в вузе, получает стипендию.

"В Румынии хорошо относятся к национальным меньшинствам, - говорит. - Там постоянно венгры бунтуют. Их много - почти полтора миллиона. Заявляют о своей автономии. А румыны только смотрят на это и молчат. А здесь люди ходят по Черновцам с плакатами" Долой румын! ", вместо того, чтобы обогащаться другой культурой".

Постоянно венгры бунтуют. Их много - почти полтора миллиона. Заявляют о своей автономии

Юрий берется провести меня через город к автостанции.

"Нас нельзя отсюда искоренить. Мы здесь испокон веков были. Имеем дома, землю наших прадедов. Здесь только мадьяры живут в тех девятиэтажках, потому что они приезжие, - показывает на район с несколькими серыми блоками. - А это справа - моя школа, украинская. Сюда ходит много румын и венгров, чтобы знать украинский. Я сам лучше ее знаю чем румынский. Хотя, бывало, встречал здесь молодежь, которая не понимает украинский. Как так можно? Даже если тебе она не нужна, ведь это язык страны, где ты живешь".

После Первой мировой войны в границах "великой" Румынии оказались Буковина, Бессарабия и немного Закарпатья. Часть территорий с украинским населением стали румынскими. Кроме того, в Румынию, главным образом в Бухарест, эмигрировали украинские политические деятели. Их основу составили воины Армии УНР, которые осенью 1920-го перешли Днестр.

Автор: Анна Балакир
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