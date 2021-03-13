Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд

В Киеве состоялся 11-ый съезд партии "Слуга народа". Его провели в конгрессно-выставочном центре "Парковый", что в Печерском районе. Там партия арендует помещение под офис.

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В субботу утром вдоль улицы Парковая дорога в метрах друг от друга военнослужащие Нацгвардии, полицейский автомобиль с включенными мигалками.

Возле съезда были усилены меры безопасности

Перед КВЦ собрались несколько десятков человек, одетые в белые жилеты "SaveФОП. За права и свободы". Гудят в дудки.

- У всех проблемы, - говорит женщина, держит плакат "ФОПы не рабы".

На лестнице полиция. Пропускают только приглашенных на съезд.

- Очередь, - говорит полицейский. Журналисты стоят в очереди, проходят те, кто в списках.

Около 10-и час. к входу в помещение один за другим подъезжают авто марок Toyota, Range Rover.

- Позор народным депутатам, которые не народом, - слышны крики.

С черного "Мерседеса" с тонированными окнами выходит народный депутат- "слуга" Николай Тищенко. Не обращает внимания, направляется к входу.

Спешит депутат из Луцка Роман Бондарук. Говорит, разговаривал с пикетчиками.

Заместитель председателя фракции СН Евгения Кравчук приехала на такси.

- Если говорить об автомобилях, надо, чтобы это соответствовало декларации. Ни один из народных депутатов из "слуг народа" до этого фактически не были ни чиновниками, прокурором, который 20 лет в должности, а у него 5 домов. Пришли из частного сектора. Речь же не о том, что кто-то дорогую машину или дорогую сумку. А то, соответствует ли это тому, что он эти деньги заработал, - говорит парламентарий.

О возможных изменениях в Кабмине говорит: "Как минимум надо назначить полноценного министра энергетики". Саму смену правительства Шмыгаля на фракции не обсуждают.

С люксового BMW X6 выходит депутат Юлия Гришина.

На 1-ом этаже две рамки металлоискателей.

- Осторожно, не спешите, - говорит охранник, проверяет сумку.

Заходит министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Присутствующие - в масках. При входе на столе - антисептик для рук.

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Спешит и недавно назначенный председатель Черкасской ОГА, действующий народный депутат Александр Скичко.

О новой работе рассказывает: "Не смогу рассказать в двух предложениях, проблем очень много. Начиная от бюрократически-организационных и заканчивая качеством медицинского обслуживания, дорог, подвозе детей в школу. Идет рост показателей (распространение коронавирусной инфекции. - Gazeta.ua). По сравнению с Ивано-Франковской или Закарпатской областями у нас намного лучше ситуация, заполненность коек - 30%. Параллельно готовимся к развертыванию новых"

Говорит, вопрос сложения его депутатского мандата рассмотрят на следующей неделе.

На 3-ем этаже угощают круассанами, чизкейками и печеньем. Из напитков - минералка, кофе, соки. Столики расставлены по 2 метра друг от друга.

Около 11-и в коридоре появляются председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко и глава парламентской фракции Давид Арахамия.

- Вы сегодня правильно припарковались? - спрашивает журналист.

- Сегодня - правильно, - отвечает.

- Точно не хочу третьего локдауна. Но может быть, что надо будет усиливать карантин, - говорит Корниенко. - Надо все таки попробовать еще поработать над вакцинацией. Депутаты вакцинируются. К сожалению, мне по медицинским показаниям еще не нужно, потому что недавно болел.

Начало съезда задерживают на 10 мин. В зале появляется президент Владимир Зеленский, спикер Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль.

Звучит гимн. Зеленский выступает с трибуны.

- Против нас старая система, олигархи, их средства массовой информации, судьи, депутаты - которые лишились неприкосновенности, - говорит президент. - Чиновники, которые потеряли схемы. Теневые царьки, которые скупали землю, которая якобы не продается, теневые букмекеры, что зарабатывали миллиарды, не платя ни одной гривны в бюджет. Те, кто поливал нас последними словами, а теперь набиваются в друзья. Те, кто были друзьями, а теперь поливают нас последними словами.

Сегодня партия "Слуга народа" начинает новый период. Мы повзрослели, признали ошибки и сделали выводы.

Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей. Если в этом зале есть те, кто еще не понял разницу между настоящим мнением народа и своим Facebook-пузырем, или шумом анонимных телеграмм-каналов о "все пропало" - лучше пожалуйста встаньте и уйдите сейчас.

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В зал заходит исключенный из фракции нардеп Александр Дубинский, против которого США ввели санкции. Слушает Зеленского на лестнице, рядом с ним мажоритарщик из Харькова Александр Куницкий.

- Партия "Слуга народа" всегда будет работать не для 73 или 54 процентов. А для всех 100 процентов граждан Украины, - продолжает Зеленский. - И на все 100%. Я уверен на 200%. Слава Украине.

- Героям слава, - отвечает зал. Аплодисменты. Дубинский не аплодирует.

Автор: president.gov.ua

После президента выступает спикер.

- Будут стоять вызовы - медные трубы, огонь и вода. Это все то, через что нам придется пройти, - говорит Разумков.

Автор: @sluganarodu.official

Играет музыка с ролика президентской кампании Зеленского.

- Я себя также отношу к слугам народа, потому что служу народу Украины в команде слуги народа и президента Зеленского, - говорит Шмыгаль. - Сегодня имеем политическую волю президента, имеем в руках все необходимые возможности сделать из нашей страны процветающее, успешное государство. Есть ряд вызовов - с одной стороны война с Россией и временная оккупация части нашей территории, с другой - мировая пандемия коронавируса.

Идеологом партии называют первого вице-спикера Руслана Стефанчук. "Слуга народу не провалила ни одного обещания", - заявляет.

Объявляют получасовой перерыв.

В буфете становится больше людей. Присутствующие снимают маски, чтобы поесть. Некоторые в перчатках.

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- Колоссальный рост больных можно было остановить, если бы мэры-популисты, такие, как мэр Ивано-Франковска при вводе локадуна не сказал бы: "Я призываю всех выходить на работу". А сегодня он жалуется: "Помогите, у меня люди умирают". Я его предупреждал еще в январе, - говорит председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. - Ситуация очень плохая, третья волна. Нужно вакцинироваться и выполнять требования безопасности - маска, дистанция.

Член Комитета по вопросам антикоррупционной политики Алексей Жмеренецький несет тарелку с чизкейком.

- Наконец-то эта весна с посадками началась, - говорит он.

В зале съезда люди фотографируются на фоне зеленого логотипа.

Продолжают без Зеленского, Разумкова и Шмыгаля.

- Находимся на новом этапе развития партии, - говорит Корниенко. - Прошли местные выборы - прошли, как прошли (смех в зале). Есть результаты феноменальные в некоторых областях. Есть ситуации, не буду говорить позорные, но неприятные.

То, что у "Слуги народа" нет ни одного мэра областного центра я бы относил и в свой адрес и всех наших штабов. Недоработали. У нас мощная команда - 7 тысяч человек по армейским стандартам - это дивизия. И теперь наши с вами старые отмазки, что у нас нет местного уровня, поэтому не можем качественно реформировать страну, они уже не работают.

Объявляют, что на съезд прибыли 139 человек.

Автор: @sluganarodu.official

Создают политсовет партии. Сначала предлагают количество членов 60, потом - 73. Корниенко называет цифру символической.

В политсовет кроме нардепов "слуг" вошли 4 члена правительства - Ольга Стефанишина, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и министр юстиции Денис Малюська.

Впоследствии на заседании политсовета ее председателем стал Арахамия. Среди заместителей - Руслан Стефанчук, Евгения Кравчук, Андрей Мотовиловец и Вадим Галайчук. Разумков в совет не вошел.

Также создали Национальный совет громад, объявили новую доктрину. "Экономика с прозрачными рынками, свободными от монополий и коррупции", - говорится в тексте.

Депутат Марина Бардина представляет движение "Зе-женщины".

- В партии пока еще 22% женщин. Но будет шанс улучшать эти показатели, - говорит она.

Ближе к 14.00 пустых кресел в зале становится больше.

- Это только начало, - говорит Корниенко. - Будут и Зе-предприниматели (опять смех в зале), Зе-пенсионеры.

Заявляет о "кадровые лифты" и молодежку партии.

В 14.15 завершают съезд. Звучит гимн.

- Слава Украине, - обращается Корниенко.

- Героям слава, - отвечают присутствующие.

На брифинге Арахамия заявляет: "Мы будем просить его (президента Владимира Зеленского. - Gazeta.ua) идти на второй срок. А как он решит, это уже его личное решение".

"Этот съезд очевидно планировался давно. Был карантин, сейчас наверное нашли окно, - говорит в комментарии Gazeta.ua журналист Милан Лелич - Насколько все планы реализуют - вопрос открытый. Создать план - это 5% от общего успеха. В общем - обычное политическое мероприятие. Один из многих партийных съездов. Каких-то внятных вещей нет.

Появление президента было ожидаемым. Появление спикера - что он в обозримой перспективе связывает свое будущее с "Слугой народа". Это был знак "слугам" - я с вами, пока ничего своего не создаю. Сомнительно, что за снятие Разумкова найдутся голоса. Пока вопрос о смене руководства Верховной Рады не стоит на повестке дня.

Зеленский хотел показать, что партия кристализуется. Она была очень хаотичной, буквально на ходу собрана. Автомобиль ехал, а ему еще докручивали колеса, руль, коробку передач. Какие-то случайные люди садились в этот автомобиль. Теперь все устаканивается".