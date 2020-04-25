Убийца президента: "Передайте моей матери, что я сделал это для своей страны"

Убийцу президента Джона Бута искала армия и все американцы. Фото: 4brain

На ферме в Вирджинии во время задержания полицией 26 апреля 1865-го застрелили актера Джона Бута. Две недели назад он убил президента США Авраама Линкольна.

После избрания юриста, республиканца Авраама Линкольна президентом впервые в 1860-м, семь южных штатов объединились в Конфедеративные Штаты Америки. Четыре других рабовладельческих штатах остались в составе США. Началась Гражданская война. Линкольна во второй раз избрали президентом через четыре года. Война закончилась капитуляцией Конфедеративных Штатов Америки. 27-летний актер Джон Бут обвиняет Линкольна в войне и во всех бедах Юга. Решает убить.

14 апреля супруги Линкольны посетили пьесу британского драматурга Тома Тейлора. Спектакль "Наш американский кузен" в Театре Форда, в центре Вашингтона. Известный актер беспрепятственно тот день заходит в театр. Джон вошел в ложу, открыл замок и становится позади зрителей. В момент наибольшего шума выстреливает из маленького медного пистолета в затылок президенту.

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В зале раздались крики, женщины падали в обморок. Несколько человек попытались через сцену выбраться в правительственную ложу, чтобы оказать помощь президенту. Другие бросились преследовать убийцу. Бут выбрался из театра и вместе с Дэвидом Херольдом, который держал наготове лошадей и убежал. Бут беспрепятственно покинул столицу. Раненый Линкольн умер на следующий день в 7-22 утра. Эндрю Джонсон стал 17-м президентом США.

Бут и Херольд прятались около двух недель. Поступок Бута осудили даже конфедераты Юга. Убийцу искала армия и все американцы. Нашли на ферме в северной части штата Виргиния. Полиция окружила, а затем подожгла сарай, в котором и скрывался Бут. Он отказался сдаться, мужчину смертельно ранили в перестрелке. Его последними словами были: "Передайте моей матери, что я сделал это для своей страны". Тело на военном корабле доставили в столицу.

Президент США Авраам Линкольн (1809-1865) 22 сентября 1862 объявил Прокламацию об освобождении негров-рабов.