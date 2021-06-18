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пятница, 18 июня 2021 12:07

Мультик развеял мифы российской пропаганды

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Мультик развеял мифы российской пропаганды
Мультфильм "Тачки" показывали в украинских кинотеатрах в июне 2006 года. Фото: kinozon.tv

В июне 2006 года состоялась украинская премьера мультфильма "Тачки". Первым вышел в прокат с украинским дубляжом. Своей популярностью уничтожил часть мифов российской пропаганды и доказал конкурентоспособность кинопроката на украинском языке.

Постановление правительства о введении обязательного дубляжа, озвучивания или субтитрования иностранных фильмов на украинский язык вышла 16 января 2006 года.

"В Украине?! На украинском языке?! На 15-м году независимости?! "Какой ужас!", - кричала пятая колонна! "Теперь мы будем вынуждены закрыть все кинотеатры", - стонали некоторые прокатчики. "Кто нам за это заплатит", - кричали некоторые, не все, дистрибьюторы! Но настойчивость, поддержка общественности и принципиальная позиция части киносообщества на многочисленных совещаниях, круглых столах и обсуждениях проекта постановления сделали свое дело", - написал в Facebook тогдашний вице-премьер Вячеслав Кириленко.

Вместе с украинским дубляжом в украинский прокат также вышли фильмокопии дублированные на русском. Их соотношение было 50% на 50%. По данным украинского дистрибьютора ленты B&H Film Distribuiton, дубляж мультфильма на украинском языке окупился и был на 15-30% успешнее версии на русском языке.

На украиноязычные "Тачки" среди зрителей был более большой спрос, чем на русскоязычные. В русскоязычной заинтересованными оказались в Харькове и Киеве. Иногда, это было связано с тем, что во многих кинотеатрах русскоязычной версии ленты предоставлялась преимущество в показе и их ставили на сеансы в самое посещаемое время дня. Однако зрителей Донецка и Днепропетровска заинтересовал именно украиноязычный вариант.

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"Блестящий, ставший уже легендарным перевод Алексея Негребецкого, - пишет Вячеслав Кириленко, - совершенная актерская работа Остапа Ступки, Ольги Сумской, Александра Игнатуши и многих других, непревзойденные "фишки" от Сырника вроде "в самом Киеве нет таких дорог", "я знал одну такую ​​Галя!", "тракторы шугать - люкс... и так, чтобы Валера не словил" сделали "Тачки" любимой лентой миллионов украинцев.

Потом были многочисленные попытки отменить, исключить, отсрочить дубляж на ТВ и в кино, последняя случилась в ВР буквально два дня назад. Эти попытки никогда не имели и не имеют весомых индустриальных причин: в их основе старая, в некоторых умышленная и сознательная привычка делать наше кино и ТВ под российский рынок и для российского рынка. Но остановить украинский язык, украинское кино, украинскую культуру уже не дано никому - Украина необратимо возвращается к самой себе".

В июне 2011 года вышло продолжение мультфильма "Тачки 2", в 2017-м - "Тачки 3". Еще одну часть запланировали выпустить в 2022 году.

9 июня 1934 года на экране впервые появился персонаж "Диснея" Дональд Дак. Это произошло в мультфильме "Маленький мудрый утенок". Завоевал любовь зрителей, потому что в отличие от хорошего и вежливого Микки Мауса, Дональд Дак был больше похожим на обычную личность. Был агрессивным, часто ссорился и был чем-то недоволен. Почти в каждой серии разбирался с тем, что или кто испортил ему день.

По количеству появлений, перегнал Микки Мауса. Последний появился в 201 мультфильме, Дональд Дак - в 224. В некоторых сериях им прописывали дружеское соперничество.

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Дата
18
июня

Мультик развеял мифы российской пропаганды

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