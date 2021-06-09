Персонаж мультика салютовал Гитлеру

9 июня 1934 года на экране впервые появился персонаж "Диснея" Дональд Дак. Это произошло в мультфильме "Маленький мудрый утенок". Завоевал любовь зрителей, потому что в отличие от хорошего и вежливого Микки Мауса, Дональд Дак был больше похожим на обычную личность. Был агрессивным, часто ссорился и был чем-то недоволен. Почти в каждой серии разбирался с тем, что или кто испортил ему день.

По количеству появлений, перегнал Микки Мауса. Последний появился в 201 мультфильме, Дональд Дак - в 224. В некоторых сериях им прописывали дружеское соперничество.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Що связывает Оруэлла, Трампа и Протасевича

Комиксы про Дональда Дака до сих пор выходят и пользуются популярностью в мире. В частности, в Германии каждую неделю раскупают 250 тыс. экземпляров. В Финляндии же в 1978-м комиксы запретили. Пресса тогда назвала персонажа "аморальной уткой без штанов".

Дональд Дак сыграл важную роль во Второй Мировой. Его изображение украшало носы американских истребителей, был талисманом 309-й эскадрильи истребителей военно-воздушного корпуса США. Также в 1943-м вышел мультфильм "Лицо фюрера". В нем Дональду Даку снится, что работает на артиллерийской фабрике в нацистской Германии. Его не устраивают сверхурочные часы и что вынужден салютовать каждый раз, когда на конвейере проезжают мимо сотни изображений Гитлера. Когда селезень просыпается, бросает помидор в портрет Гитлера и с новым вдохновением смотрит на американскую Статую Свободы. Этот мультфильм получил "Оскар".

Автор: Dailymotion В короткометражном мультфильме 1943 года "Лицо фюрера" Дональду Даку снится, что он работает на артиллерийской фабрике в нацистской Германии.

За все годы персонажа озвучивали только два человека. Говорили, что работа специфическая, потому что сложно изобразить кряканье с хрипом. Кларенс Нэш озвучивал Дональда 50 лет.