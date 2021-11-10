Изобретатель безопасной бритвы стал миллионером

На упаковках размещали изображение Жиллета и его подпись. Через 2 года изобретатель стал миллионером. Фото: http://www.funraniumlabs.com

В США 15 ноября 1903-го американец Кинг Кэмп Жиллетт начал массовый выпуск бритвенных станков с сменным лезвием.

В начале XX ст. большинство людей пользовались бритвами старого образца – это хорошо заточенный нож. Они были небезопасны. В возрасте 40 лет во время бритья у Кинга Кэмпа Жиллетт из городка Фон-дю-Лак возникла мысль, как можно облегчить скучный процесс точения лезвия бритвы. Он придумал бритву, в которой зажимается лезвие. Его можно выбрасывать после того, как оно стало тупым. Американец начал разрабатывать модель тонкого и одноразового лезвия на базе Т-образной бритвы.

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В 1904 году Жиллет открыл фирму The Gillette Company. Запустил серийный выпуск станков и лезвий. Предприниматель пошел на хитрость – станки не только продавал по себестоимости, но и раздавал. Тогда нужно было покупать и лезвия за $5. Покупатели нуждались в постоянной замене, что побуждало к постоянному приобретению этого продукта.

Продажа дешевых станков в год составила более 100 тыс. штук. А в 1915-м количество достигло 500 тыс. 1917-го правительство США заказало у него 36 млн лезвий для солдат Первой мировой войны. В дальнейшем Жиллет разработал значительно более дешевую модель лезвий за $1.

Через два года Жиллетт стал миллионером благодаря предпринимательскому таланту. Компания постоянно наращивала свою популярность и усовершенствовала продукцию.

Американский изобретатель Томас Эдисон продемонстрировали публике работу лампы накаливания 3 декабря 1879 года. Лампа с угольной нитью, помещенной в вакуумную стеклянную колбу, могла непрерывно гореть в течение 4 часов. К концу жизни Эдисон имел 1093 патента в США и еще около 3 тыс. в разных странах мира. Умер 18 октября 1931 г. от осложнений сахарного диабета.