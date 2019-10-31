Первую Библию на украинском языке издали в Вене

Министр Петр Валуев и император Александр II запретили издание книг на украинском языке. Их издавали в Австрийской империи Фото: poglyad.tv

Первая Библия, переведенная на современный украинский язык увидела свет 31 октября 1903-го. Подготовило ее к изданию Британское и зарубежное библейское общество в Вене.

Кропотливую работу над переводом Священного Писания еще в 1860-х осуществлял Пантелеймон Кулиш. Издать книгу на территории Украины под Российской империей было невозможно. Действовали Валуевский циркуляр, впоследствии Эмский указ, которые запрещали издание книг на украинском языке и отвергали само существование такого. Кулиш посылал отрывки в Австрийскую империю, а именно во Львовское издание "Правда", которое первым в 1869-м опубликовало "Святе Письмо, перва частина Бібліи, пять книг Мусієвих" анонимного переводчика. Впоследствии Кулиш начал подписываться как Павел Ратай.

К работе над переводом присоединился студент-богослов, а впоследствии известный украинский физик Иван Пулюй. Вместе они подготовили перевод Нового Завета, но священники жаловались на слишком простонародный характер текста, поэтому переводчики вносили правки.

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В 1885 году на семейном хуторе Кулиша Мотроновка на Черниговщине произошел загадочный пожар. Сгорели рукописи Ветхого Завета. Поэтому работу над возрождением перевода проводили уже Пулюй и писатель Иван Нечуй-Левицкий. После его завершения издать не смогли, так как сохраняли силу антиукраинские законы. Полное издание появится уже после смерти Кулиша.

В Надднепрянскую Украину книга попадет лишь в 1905-м во время революции и отмены Эмского указа. Неоднократно передавалась за рубежом. В Украине Библию в переводе Кулиша, Пулия и Нечуй-Левицкого издали только в 2000 году.

Министр внутренних дел Российской империи Петр Валуев запретил издание книг на украинском языке 18 июля 1863-го. Об этом шла речь в тайном распоряжении, которое он разослал во все цензурные комитеты, - Валуевском циркуляре. "Никакого особого малороссийского языка не было, нет и быть не может, и наречие их, употребляемое простонародьем, является ни чем иным, как русским языком, только испорченным влиянием Польши", - говорилось в документе.