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четверг, 18 июля 2019 16:32

Запретили украинские книги

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Запретили украинские книги
Валуевский Циркуляр подписали 18 июля 1863-го Фото: wikipedia

Министр внутренних дел Российской империи Петр Валуев запретил издание книг на украинском языке 18 июля 1863-го. Об этом шла речь в тайном распоряжении, которое он разослал во все цензурные комитеты, - Валуевском циркуляре.

Именно тогда начинали свою деятельность многочисленные украинофильские кружки и общества - громады. Они налаживали издательство украинской литературы с целью распространения грамоты и знаний. Наибольшую панику у самодержавия вызвал перевод на украинский язык 4-х Евангелие. Тогда представители духовенства и киевский генерал-губернатор Николай Анненков обратились к жандармам III отделения Российской империи. Они предупредили о "большой опасности, которая идет от перевода".

Тогда у власти возникли подозрения, что украинские книги стимулируют сепаратизм и антицарские настроения. Именно это стало причиной запрета книгопечатания.

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"Бывшие произведения на малороссийском языке были рассчитаны только на образованные слои южной России, ныне же сторонники малороссийской народности обратили свои взгляды на массу невежественных, и те из них, которые стремятся к осуществлению своих политических замыслов, принялись под предлогом распространения грамотности и образования за издание книг для первоначального чтения, букварей, грамматик, географий", - говорилось в документе.

Для царской власти было невыносимым распространения украинского языка в Украине. Также документ отрицал существование его самого.

"Никакого особого малороссийского языка не было, нет и быть не может, и наречие их, употребляемое простонародьем, является ни чем иным, как русским языком, только испорченным влиянием Польши", - ссылался Валуев в документе на "авторитетных малороссиян", правда, не называя их.

Валуевский циркуляр продолжил политику репрессий и русификации населения Украины в Российской империи. Он поставил украинскую литературу вне закона.

Полное издание "Кобзаря" Тараса Шевченко впервые опубликовали 27 января 1860-го. Издание сборника напечатали в Петербурге при финансовой поддержке известного цукроварника, мецената Платона Симиренко.

В течение 1858-го и последующих лет Шевченко вел с цензурным ведомством переговоры о новом издании произведений. Петербургский цензурный комитет не мог позволить такое издание без санкции Главного управления по делам печати, а оно, в свою очередь, без III отделения, а тот, соответственно, без прямого указания царя, ведь именно царь собственноручно наложил резолюцию на приговоре, чтобы запретить Шевченко в солдатах писать и рисовать.

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Дата
18
июля

Запретили украинские книги

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