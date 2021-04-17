Украинский язык сделали необязательным в школах

В СССР приняли закон, который позволяет не учить украинский язык. Фото: "Пабло"

17 апреля 1959 года Сессия Верховного Совета УССР приняла закон "Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в Украинской ССР".

Закон предусматривал необязательность изучения в школах украинского языка. На "требование родителей и детей" уменьшили количество школ с украинским языком преподавания. Игнорировали изучение украинского языка и литературы в русскоязычных школах. Сократили количество часов преподавания украинской литературы и языка в средних специальных учебных заведениях.

Ввели новый предмет "История УССР". Ее изучали в 7-8 классах или через неделю, или полгода раз в неделю.

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Также закон предусматривал сочетание обучения с производительным трудом. С 15-16 года ученики должны были включаться в посильный общественно-полезный труд.

18 марта 1917 года в Киеве открыли первую гимназию с украинским языком преподавания. Заведение назвали в честь Тараса Шевченко. Инициатива открытия принадлежала членам Общества школьного образования. Оно возникло того же 1917-го и работало над организацией украинских школ, которое предусматривало значительные трудности.