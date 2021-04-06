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среда, 07 апреля 2021 07:20

Затонул один из крупнейших линкоров своего времени

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Затонул один из крупнейших линкоров своего времени
"Ямато" 20 октября 1941 / Wikipedia

7 апреля 1945-го был потоплен японский линкор "Ямато", который был одним из крупнейших кораблей в мире в то время. При весе 72,8 тыс. тонн, он имел остановить флот союзников у берегов Окинавы. Его подвели 19 американскими воздушными торпедами. Погибли более 3000 человек экипажа.

Японское командование хранило линкоры для генерального сражения с флотом США. В реальности война в Тихом океане вылилась в ряд небольших изнурительных схваток, в которых силы японского флота таяли, а сильнейшие линкоры стояли далеко от зон активных боевых действий. В результате в японском флоте сложилось скептическое отношение к этим кораблей, хорошо иллюстрирует популярная в тогдашних моряков поговорка: "На свете есть 3 самые большие и бесполезные вещи - египетские пирамиды, Великая китайская стена и линкор "Ямато".

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1 апреля 1945-го американские войска высадились на Окинаве. Гарнизон острова не имел шансов отразить десант. Флот предложил использовать "Ямато" для атаки вражеских десантных судов, несмотря на доминирование американцев в воздухе и на море. Утром 6 апреля "Ямато", 1 легкий крейсер и 8 эсминцев вышли в море для участия в операции "Небеса-1". Перед ними стояла задача - атака флота США и судов снабжения и их уничтожения.

Японские суда американцы обнаружили утром 7 апреля. С полудня "Ямато" и его эскорт подверглись мощным атакам 227 палубных самолетов США. Через 2 часа линкор, получив до 10 попаданий торпед и 13 попаданий авиабомб. После обеда затонул. 3055 человек из экипажа в 3332 человек, включая командующего флотом вице-адмирала Сеити Ито погибли. Спасти удалось только 277 человек. Потери американцев в этом бою составили 10 самолетов и 12 летчиков.

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Дата
07
апреля

Затонул один из крупнейших линкоров своего времени

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