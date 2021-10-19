Бермудский треугольник: нашли корабль без экипа

На "Рубиконе" не было спасательных шлюпок, но личные вещи членов экипажа остались в каютах. фото: Автор: marineagency.dp.ua

Береговая охрана США нашли без экипажа посреди моря судно "Рубикон" 22 октября 1944-го в "Бермудском треугольнике" у Северной Америки. Единственным живым существом на борту была собака.

Грузовой корабль с полусотней членов экипажа направлялся из Кубы в США. Сторожевой дирижабль военно-морских сил США обнаружил его у побережья Флориды. Судно было в отличном состоянии, только без спасательных шлюпок и с рваным буксирным тросом.

Последняя запись в корабельном журнале датирована 26 сентября, когда "Рубикон" заходил в порт Гаваны на Кубе. На судне не было спасательных шлюпок, но личные вещи членов экипажа остались в каютах. Остался и запас пищи. Моряков объявили пропавшими без вести в море.

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Аномальная зона "Бермудский треугольник" находится в Атлантическом океане и является частью Саргассова моря. Вершинами "треугольника" является Флорида, Бермудские острова и Поерто-Рико. Этот район всегда считался сложным для навигации, так как имеет большое количество отмелей, здесь часто зарождаются циклоны и случаются штормы. Считается, что там при необычных обстоятельствах исчезли несколько судов и самолетов.

"Некоторые считают, что его забрал в море ураган, который налетел на Гавану. Поэтому экипаж "Рубикона" постарался как можно скорее перебраться на берег, впопыхах оставив на борту собаку. Вскоре швартовые лопнули, и судно отнесло в открытое море", - предполагали журналисты с американской газеты "Нью-Йорк таймс".

При входе в пролив Золотые Ворота у Сан-Франциско в США 22 февраля 1901-го наскочил на рифы и затонул американский пароход "Рио-де-Жанейро". Погибли 128 человек.

"Рио-де-Жанейро" был пассажирским пароходом, належив "Пасифик Мейл Компани". Он направлялся из Гонконга в Сан-Франциско, загруженный восточными товарами.