Рада приняла языковой закон

В 2019 году Рада приняла закон о языке. Фото: "24 канал"

Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" приняла Верховная Рада 25 апреля 2019 года.

Его приняли 278 голосами народных депутатов. Против голосовали 38, воздержались 7, не голосовали 25.

Закон подписали тогдашние спикер парламента Андрей Парубий и президент Украины Петр Порошенко. 16 мая 2019 закон опубликовала газета "Голос Украины". Закон вступил в силу 16 июля 2019 года.

Ранее статус украинского языка регулировал закон "Об основах государственной языковой политики". Его называли законом Кивалова-Колесниченко. Этот закон фактически нивелировал статус украинского языка как единственного государственного в Украине. После Майдана его признали неконституционным.

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Чтобы заменить закон Кивалова-Колесниченко разработали и приняли в первом чтении осенью 2018 законопроект 5670-д. В написании проекту закона участвовали общественные активисты и эксперты.

16 января этого года вступила в силу норма закона, по которой обслуживание потребителей во всех заведениях должно вестись на украинском. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке. Граждане могут жаловаться на нарушение закона к языковому омбудсмена. Предусмотрены штрафы за систематические нарушения от 5100 до 6800 грн.