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За нарушение языкового закона ввели двухмесячный арест

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За нарушение языкового закона ввели двухмесячный арест
Украинский язык стал государственным и обязательным в делопроизводстве, банковской и коммерческой сфере Фото: pinterest.com

24 марта 1918 года Центральная Рада приняла закон о введении украинского языка в банковскою и торговую сферы. За сутки до того украинский объявили языком делопроизводства УНР.

Еще в начале 1917-го деятели Центральной Рады не видели необходимости в языковом регулировании. Некоторые из них совсем не владели украинским языком. Официальные же документы издавали на украинском с переводом на другие языки, в губерниях и уездах сразу на русском, польском и других, которые доминировали там, и ограничивать их употребление власти не собирались. Позже начали получать многочисленные обращения жителей об отказе чиновников общаться на украинском. Те ссылались на отсутствие соответствующего постановления.

Ускорение принятия решения о введении украинского языка в делопроизводстве, коммерции и образовании требовали тогдашние условия. В декабре 1917 года началась большевистская военная агрессия, а уже в январе 1918-го политики объявили о независимости УНР. Вопрос языка стал крайне важным для молодого независимого государства и для противодействия большевистской пропаганде.

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Одним из крупнейших сторонников введения украинского языка был преподаватель Киевского университета святого Владимира и член совета Министерства образования Иван Огиенко. Он издал короткие правила правописания и грамматики украинского языка для средних школ. Вместе с другими специалистами участвовал в составлении при Украинском обществе школьного образования правописания и терминологии. Это правописание в УНР и взяли за основу.

Законом от 24 марта предписывалось всякого рода надписи, вывески на торгово-промышленных, банковских и подобных заведениях, этикетки изделий, писать на государственном украинском языке, кроме других языков, и надписи на украинском должны были быть на основной части. Также работники этих учреждений должны были вести дела на украинском языке. За нарушение закона предусматривали штраф в 1 тыс. рублей, или арест до 2 месяцев, а за повторное нарушение - штраф в 3 тыс. рублей или арест до 3 месяцев.

Еще до принятия закона, 1(14) марта, и.о. министра финансов УНР Михаил Ткаченко приказал начальникам всех финансовых учреждений вести делопроизводство на украинском языке, заменить все русскоязычные вывески, надписи, объявления украинскими и перевести ценные бланки, счетные книги и переписки. Позволил учить украинскому языку работников, приглашать для этого учителей и покупать учебники грамматики за бюджетные средства.

18 марта 1917 года в Киеве открыли первую гимназию с украинским языком преподавания. Заведение назвали в честь Тараса Шевченко.

Инициатива открытия принадлежала членам Общества школьного образования. Оно возникло в том же 1917 году и работало над организацией украинских школ, что предусматривало значительные трудности. Ведь тогда в Украине не было никаких украиноязычных школ, учебников, а также необходимого количества учителей.

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Дата
24
марта

За нарушение языкового закона ввели двухмесячный арест

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