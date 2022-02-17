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суббота, 19 февраля 2022 08:00

Противостояние с "беркутовцами" и ультиматум Януковича: вспоминаем революционное 19 февраля - фото, видео
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Масштабные столкновения между силовиками и участниками Революции достоинства начались в Киеве с 18 февраля 2014 года. Они продолжались и ночью 19 числа, которое тогда пришлось на среду.

Gazeta.ua продолжает в фото и видео-материалах вспоминать самый горячий этап противостояния в центре украинской столицы. Сегодня предлагаем подборку за 19 февраля. Галерею за предыдущий день можно просмотреть по этой ссылке.

19 февраля в Киеве продолжились стычки майдановцев с силовиками и "титушками". Многие люди получили ранения и нуждались в медицинской помощи. Погибли в тот день по меньшей мере восемь участников Революции достоинства
Фото: Reuters
19 февраля в Киеве продолжились стычки майдановцев с силовиками и "титушками". Многие люди получили ранения и нуждались в медицинской помощи. Погибли в тот день по меньшей мере восемь участников Революции достоинства
19 февраля в Киеве продолжились стычки майдановцев с силовиками и "титушками". Многие люди получили ранения и нуждались в медицинской помощи. Погибли в тот день по меньшей мере восемь участников Революции достоинства
19 февраля в Киеве продолжились стычки майдановцев с силовиками и "титушками". Многие люди получили ранения и нуждались в медицинской помощи. Погибли в тот день по меньшей мере восемь участников Революции достоинства
19 февраля в Киеве продолжились стычки майдановцев с силовиками и "титушками". Многие люди получили ранения и нуждались в медицинской помощи. Погибли в тот день по меньшей мере восемь участников Революции достоинства

ХРОНОЛОГИЯ 19 ФЕВРАЛЯ 2014-ГО

Практически всю ночь 19 числа в Киеве горел Дом профсоюзов и продолжались стычки майдановцев с "беркутовцами" и "титушками".

Параллельно лидеры оппозиции проводили переговоры с президентом Виктором Януковичем. Они продолжались до двух ночи, но ничем не закончились. И уже в 04:15 тогдашний глава государства обратился к митингующим с требованием сдаться.

На утро 19 февраля "беркутовцы" зачистили большую часть Майдана, но полностью захватить площадь им не удалось. Силовики вынуждены были отойти и в этот момент к протестующим прибыло подкрепление — несколько автобусов с людьми из Западной Украины. Они помогли оттеснить "беркутовцев" и "титушек", и вернули контроль над Майданом.

Ближе к обеду в Службе безопасности Украины было объявлено о начале проведения антитеррористической операции на всей территории страны. В Киев отправили десантников из Днепра.

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Вечером "Укрзалізниця" отменили все поезда из Львова в Киев. В 18:00 планировался новый штурм Майдана, но он был отложен. Власти пошли на новые переговоры с представителями оппозиции.

Всего за день в столкновениях с силовиками и "титушками" погибли по меньшей мере восемь человек.

ЧТО БЫЛО В РЕГИОНАХ

Эскалация насилия в Киеве повлекла за собой новую волну противостояния и в регионах. Во многих городах 19 февраля были захвачены здания облгосадминистраций, управлений МВД и СБУ.

В частности, штурмовали админздания во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Черновцах, Ужгороде, Черкассах, Днепре, Хмельницком, Житомире, Виннице. Атаки сопровождались поджогами помещений силовых структур.

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21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы в честь начала в этот день Оранжевой революции 2004-го и Революции достоинства 2013 года. Соответствующий указ президент Петр Порошенко подписал 13 ноября 2014-го.

Праздник является преемником Дня свободы, который отмечался 22 ноября в 2005-2011 годах в честь Оранжевой революции. Его отменил указом президент Виктор Янукович.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
19
февраля

Противостояние с "беркутовцами" и ультиматум Януковича: вспоминаем революционное 19 февраля - фото, видео

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