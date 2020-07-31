Быстрый завтрак: как оригинально подать яичницу с зеленью

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 252
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 5679
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 846
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 756
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 549
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1089
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 882
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4581
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2358
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7848
Фото
Все фото
5
11
10
13
12
5 заведений Киева соревнуются за &quot;лучший интерьер&quot;
5 заведений Киева соревнуются за "лучший интерьер"
Десерты впечатляют: кондитерка копирует на тортах реальную жизнь
Десерты впечатляют: кондитерка копирует на тортах реальную жизнь
Впечатляющие торты: кондитер печет десерты необычных форм
Впечатляющие торты: кондитер печет десерты необычных форм
Летние десерты: 13 аппетитных идей подачи в стаканах
Летние десерты: 13 аппетитных идей подачи в стаканах
Сочная кукуруза: показали оригинальные правила подачи на стол
Сочная кукуруза: показали оригинальные правила подачи на стол
Видео
Все видео
Раскрыли секрет известного напитка "Крем-сода"
Раскрыли секрет известного напитка "Крем-сода"
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Россияне воруют украинский борщ
Россияне воруют украинский борщ
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 5679
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 639
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 549
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 666
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
суббота, 01 августа 2020 05:01

Быстрый завтрак: как оригинально подать яичницу с зеленью

  Комментировать

яичница - быстрый вариант перекуса после сна. Чтобы приятно удивить семью, можно подать блюдо в виде рулета. Его начинить шпинатом и сыром.

Подойдут и рассольные сыры типа брынзы или феты.

Такая сочная начинка и нежная зелень даст хорошее начало удачного утра.

Автор: ukrainky.com
  Легкие блюда для завтрака: как оригинально подать яичницу
Легкие блюда для завтрака: как оригинально подать яичницу

Ингредиенты:

8 яиц

1/2 чашки молока

соль, перец, сухие травы - по вкусу

4 ст. л. сливочного сыра

горсть листьев молодого шпината

100-150 г сыра

Приготовление:

В миске смешать яйца, молоко и специи. Хорошо взбить до однородности.

Противень застелить пергаментом, смазать маслом и вылить на него яичную смесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 продуктов, которые не стоит есть на завтрак

Поставить в разогретую до 180 ° С духовку на 15-20 минут.

Достать омлет и дать ему немного остыть. Смазать сливочным сыром, сверху положить листья шпината и тертый сыр.

Вернуть в духовку на 3 мин, затем достать и свернуть рулетом.

Рулетом можно свернуть не только яичницу, но и кабачки. Удивительная закуска из них и грецких орехов. Для этого кабачки режут овощечисткой и сворачивают рулетом.

Их начиняют орехами и петрушкой. Такое блюдо питательное и аппетитное.

segodnya.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Быстрый завтрак: как оригинально подать яичницу с зеленью». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
августа

Над советской субмариной подняли украинский флаг

Погружение на самую глубокую точку Земли длилось пять часов

Самое читаемое
&quot;Ловила купальник&quot;. Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков
"Ловила купальник". Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков Просмотров: 10539
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены
4
 1 Просмотров: 9522
Украину накроют холодные фронта: синоптик рассказал, вернется ли еще тепло
Украину накроют холодные фронта: синоптик рассказал, вернется ли еще тепло Просмотров: 7290
Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко
Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко
 Просмотров: 6219
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
 7 Просмотров: 5679
Кухня
Душистая и медовая: как выбрать вкусную дыню
Душистая и медовая: как выбрать вкусную дыню Просмотров: 540
5 заведений Киева соревнуются за "лучший интерьер"
5 заведений Киева соревнуются за "лучший интерьер"
5
 Просмотров: 405
Праздничный ужин: 3 рецепта летних запеканок для выходных
Праздничный ужин: 3 рецепта летних запеканок для выходных Просмотров: 16587
Пицца и рулеты: показали необычные блюда из баклажанов
Пицца и рулеты: показали необычные блюда из баклажанов Просмотров: 333
Десерты впечатляют: кондитерка копирует на тортах реальную жизнь
Десерты впечатляют: кондитерка копирует на тортах реальную жизнь
11
 Просмотров: 2250
Больше всего комментируют
40
Смоленская катастрофа: в самолет Качиньского заложили взрывчатку
12
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
7
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7
Нацкорпус обратился в Минюст с требованием запретить пророссийские партии
2
Новый полицейский скандал: на издевательства в отделении пожаловался ветеран АТО
Голосов: 371
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua