Быстрый завтрак: как оригинально подать яичницу с зеленью

яичница - быстрый вариант перекуса после сна. Чтобы приятно удивить семью, можно подать блюдо в виде рулета. Его начинить шпинатом и сыром.

Подойдут и рассольные сыры типа брынзы или феты.

Такая сочная начинка и нежная зелень даст хорошее начало удачного утра.

Ингредиенты:

8 яиц

1/2 чашки молока

соль, перец, сухие травы - по вкусу

4 ст. л. сливочного сыра

горсть листьев молодого шпината

100-150 г сыра

Приготовление:

В миске смешать яйца, молоко и специи. Хорошо взбить до однородности.

Противень застелить пергаментом, смазать маслом и вылить на него яичную смесь.

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Поставить в разогретую до 180 ° С духовку на 15-20 минут.

Достать омлет и дать ему немного остыть. Смазать сливочным сыром, сверху положить листья шпината и тертый сыр.

Вернуть в духовку на 3 мин, затем достать и свернуть рулетом.

Рулетом можно свернуть не только яичницу, но и кабачки. Удивительная закуска из них и грецких орехов. Для этого кабачки режут овощечисткой и сворачивают рулетом.

Их начиняют орехами и петрушкой. Такое блюдо питательное и аппетитное.