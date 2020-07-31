Быстрый завтрак: как оригинально подать яичницу с зеленью

яичница - быстрый вариант перекуса после сна. Чтобы приятно удивить семью, можно подать блюдо в виде рулета. Его начинить шпинатом и сыром.
Подойдут и рассольные сыры типа брынзы или феты.
Такая сочная начинка и нежная зелень даст хорошее начало удачного утра.
Ингредиенты:
8 яиц
1/2 чашки молока
соль, перец, сухие травы - по вкусу
4 ст. л. сливочного сыра
горсть листьев молодого шпината
100-150 г сыра
Приготовление:
В миске смешать яйца, молоко и специи. Хорошо взбить до однородности.
Противень застелить пергаментом, смазать маслом и вылить на него яичную смесь.
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Поставить в разогретую до 180 ° С духовку на 15-20 минут.
Достать омлет и дать ему немного остыть. Смазать сливочным сыром, сверху положить листья шпината и тертый сыр.
Вернуть в духовку на 3 мин, затем достать и свернуть рулетом.
Рулетом можно свернуть не только яичницу, но и кабачки. Удивительная закуска из них и грецких орехов. Для этого кабачки режут овощечисткой и сворачивают рулетом.
Их начиняют орехами и петрушкой. Такое блюдо питательное и аппетитное.
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