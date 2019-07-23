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вторник, 23 июля 2019 12:43

Умер автор первого украинского словаря

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Автор: photo-lviv.in.ua
  Памво Беринда вырезанный на деревянной доске
Памво Беринда вырезанный на деревянной доске

Украинский писатель Памво Беринда умер 23 июля 1632-го. Он автор первого староукраинского печатного словаря - "Лексикон словено-руського".

Образование мужчина получил во Львовской братской школе, которая в ходе массового окатоличивания со стороны поляков сохраняла свое православное направление. Здесь он овладел древнеукраинским и древнегреческим языками. Также в городе уже работали типографии, в том числе и типография Ивана Федорова. Беринда увлекается книгопечатанием.

По приглашению Львовского архиепископа Гедеона Балабана переезжает в Стрятини - теперь Ивано-Франковская область. Там организует собственную типографию и выдает религиозные произведения. В 1617-м мужчина переезжает в Киев, где выдает Номоканон - сборник церковного права. Вместе с гетманом Петром Конашевичем-Сагайдачным и епископом Иовом Борецким в 1620-м встречал в Киеве делегацию Константинопольского патриарха Феофана. Именно тогда украинцы добились восстановления Православной церкви после заключения Брестской церковной унии.

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В 1627-м в Киеве Беринда издал сочинение всей жизни - "Лексикон словено-руський и имен толкование". Он работал над ним 30 лет. Работа состоит из 2-х частей и размещена на 475-ти страницах. В предисловии автор отметил, что славянский язык имеет много "темных" слов, поэтому он взялся за их объяснение на старом украинском языке. Работу посвятил спудеям, то есть студентам.

Похоронен печатник в Киево-Печерской Лавре.

Автор: photo-lviv.in.ua
  Фрагмент из "Лексикона" написанного Бериндой 1627-го
Фрагмент из "Лексикона" написанного Бериндой 1627-го

В XIV веке началась новая эпоха украинского языка - "среднеукраинская" или "староукраинская" эпоха. Тогда украинские земли вошли в состав Великого княжества Литовского и Королевства Польского.

В землях, принадлежавших Польше, языком делопроизводства стала латынь, зато в Великом княжестве Литовском "руський язык" не прекратил служить языком администрации и судопроизводства. Он стала официальным языком соседнего Молдавского княжества.

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Дата
23
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