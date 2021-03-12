 
Ексклюзивы
1/5
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 684
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 450
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2187
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1107
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Просмотров: 12852
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 252
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Просмотров: 324
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2214
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 1035
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1719
Фото
Все фото
15
23
10
20
3
Власть скрыла трагедию в Киеве
Власть скрыла трагедию в Киеве
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
Списки агентов и фото завербованых представили на выставке о псевдособоре УГКЦ
Списки агентов и фото завербованых представили на выставке о псевдособоре УГКЦ
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
Золотые пряжки и кожаная посуда - раскопали захоронение периода Римской империи
Золотые пряжки и кожаная посуда - раскопали захоронение периода Римской империи
Видео
Все видео
Как казаки находили общий язык с татарами
Как казаки находили общий язык с татарами
Воссоздали лица князей, правивших 1,1 тыс. лет назад
Воссоздали лица князей, правивших 1,1 тыс. лет назад
В древней синагоги обрушилась крыша
В древней синагоги обрушилась крыша
Возле Хортицы начали исследовать затонувшие корабли
Возле Хортицы начали исследовать затонувшие корабли
Оружие и монеты нашли дорожники, которые прокладывают новую магистраль
Оружие и монеты нашли дорожники, которые прокладывают новую магистраль
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 540
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2214
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 324
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 378
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
12 марта 2021
Просмотров: 216
Клопоти навколо собачого лайна
Її рука була жовта й прозора. Дотики напружували, проте я навчився не здригатися. Баба Настя всю зиму гладила мені чуба і примовляла: – От ...
суббота, 13 марта 2021 07:00

Власть скрыла трагедию в Киеве
15

  Комментировать

60 лет назад произошла Куреневская трагедия
Фото: Укрінформ
60 лет назад произошла Куреневская трагедия
60 лет назад произошла Куреневская трагедия
60 лет назад произошла Куреневская трагедия
60 лет назад произошла Куреневская трагедия

13 марта 1961 произошла Куреневская трагедия в Киеве.

Район залила пульпа - смесь твердых частиц и жидкости, которую хранили в Бабьем Яру.

В Бабий Яр сливали пульпу из карьеров Петровских кирпичных заводов. Хотели разровнять овраг и наладить транспортное сообщение между Лукьяновкой и Куреневкой. В декабре 1952 года взялись за намыв на верхнем участке оврага. Не смогли демонтировать 0,5 км газопровода к стеклотарному заводу, который мешал проведению работ. В ноябре 1954 году горисполком дал разрешение залить его пульпой.

В конце 1960 года самый низкий участок Бабьего Яра подняли до высоты 145 м, средний - до 155 м, самый высокий - до 165 м. Все 3 террасы отделялись друг от друга земляными дамбами. На них для отстаивания и отвода воды соорудили колодцы с трубоводами. Впоследствии оказалось, что трубы были недостаточного диаметра.

Со следующего года работы планировали перенести в Репьяховый овраг. Но подготовить площадку вовремя не получилось, поэтому продолжили намывать Бабий Яр. Еще в декабре все террасы заполнили пульпой до проектных отметок. В феврале 1961 года подняли защитную дамбу верхнего участка до отметки 166 м. Гидромеханизация взялась за замывание озера между ней и вершиной 3-го отрога оврага. Этот участок оказался разделенным надвое песчаной перемычкой.

Освещенную воду с озера сбрасывала размещенная на горе насосная станция. 7 марта ее демонтировали, чтобы перенести в Репьяховый овраг. Намыв пульпы в Бабьем Яру не прекратили. В результате прибытия талых вод уровень воды поднялся до отметки 90 см.

Утром 13 марта 1961 года под действием порывистого ветра волны размыли перемычку. Через ее край начала переливаться вода из озера. Рабочий не смог остановить размытие. 30 тыс. куб.м воды полились в нижнюю часть 3-й террасы. Переполнили ее колодец и смыли дамбу, отделявшую ее от 2-й террасы.

Разреженная песчаная масса быстро разрушила дамбы и потекла в сторону жилых застроек. Поток сносил автомобили, автобусы, трамваи, валил столбы, рвал провода. Пульпа уничтожила Копыловское кладбище, трамвайное депо и детский сад, частично разрушила городскую и психиатрическую больницу, родильный дом, завод Укрпромконструктор и рельсосварочный, стадион "Спартак".

"Картина ужасная. Все залито водой, илом, песком на 2,5-3 м. Люди спасаются на крышах домов, деревьях", - писал в дневнике 1-й секретарь Киевского обкома КПУ Петр Шелест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Куреневская трагедия - как это было

Правительственная комиссия говорила, что наводнение разрушило 68 жилых и 13 административно-производственных зданий. Непригодными стали 298 жилых квартир, в том числе 163 в частных домовладениях, в которых проживало 353 семьи общим количеством 1228 человек.

По официальным данным погибло 145 человек. Историк Илья Афанасьев в 2016 году доказал, что погибло примерно от 250 до 550 человек. Тела погибших извлечены в течение месяца. Часть жертв могла остаться погребенной в толще затвердевшего ила. Многих погибших хоронили на разных кладбищах в Киеве и за его пределами. В документах и ​​в надписях на могилах указывали разные даты и причины смерти.

Закрытый суд приговорил к тюремному заключению 2-х проектировщиков из Москвы и 4-х руководителей киевского строительного управления.

На медиасервисе Megogo начали выпускать аудиосериал "Куреневка: история киевского потопа". Над аудиосериал работали около 3 месяцев. Команда проекта общалась с очевидцами аварии и экспертами. Обрабатывали документы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Власть скрыла трагедию в Киеве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
марта

Власть скрыла трагедию в Киеве

Самое читаемое
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
23
 1 Просмотров: 206812
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
5
 Просмотров: 83255
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
5
 Просмотров: 16578
Гибель 7-летней Марии Борисовой: что известно о девочке и ее семье
Гибель 7-летней Марии Борисовой: что известно о девочке и ее семье
 Просмотров: 13572
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
 Просмотров: 12861
История
Книгу Вьятровича опубликовали в Канаде
Книгу Вьятровича опубликовали в Канаде Просмотров: 99
Золотые браслеты и горшок с монетами - показали находки с места, где в древности стояли магазины
Золотые браслеты и горшок с монетами - показали находки с места, где в древности стояли магазины Просмотров: 378
Археологи опровергли миф о скифах
Археологи опровергли миф о скифах Просмотров: 585
Мужчина откопал у себя во дворе остатки 700-летнего дворца
Мужчина откопал у себя во дворе остатки 700-летнего дворца Просмотров: 396
Как казаки находили общий язык с татарами
Как казаки находили общий язык с татарами
 Просмотров: 1224
Больше всего комментируют
4
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
4
В РФ не хватит мощностей, чтобы захватить Украину - министр
3
"Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ" - Зеленский сделал заявление об олигархах
2
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО
2
Мужчина угрожал Зеленскому в соцсетях. Суд вынес приговор
Голосов: 611
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть