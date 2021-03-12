Власть скрыла трагедию в Киеве

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13 марта 1961 произошла Куреневская трагедия в Киеве.

Район залила пульпа - смесь твердых частиц и жидкости, которую хранили в Бабьем Яру.

В Бабий Яр сливали пульпу из карьеров Петровских кирпичных заводов. Хотели разровнять овраг и наладить транспортное сообщение между Лукьяновкой и Куреневкой. В декабре 1952 года взялись за намыв на верхнем участке оврага. Не смогли демонтировать 0,5 км газопровода к стеклотарному заводу, который мешал проведению работ. В ноябре 1954 году горисполком дал разрешение залить его пульпой.

В конце 1960 года самый низкий участок Бабьего Яра подняли до высоты 145 м, средний - до 155 м, самый высокий - до 165 м. Все 3 террасы отделялись друг от друга земляными дамбами. На них для отстаивания и отвода воды соорудили колодцы с трубоводами. Впоследствии оказалось, что трубы были недостаточного диаметра.

Со следующего года работы планировали перенести в Репьяховый овраг. Но подготовить площадку вовремя не получилось, поэтому продолжили намывать Бабий Яр. Еще в декабре все террасы заполнили пульпой до проектных отметок. В феврале 1961 года подняли защитную дамбу верхнего участка до отметки 166 м. Гидромеханизация взялась за замывание озера между ней и вершиной 3-го отрога оврага. Этот участок оказался разделенным надвое песчаной перемычкой.

Освещенную воду с озера сбрасывала размещенная на горе насосная станция. 7 марта ее демонтировали, чтобы перенести в Репьяховый овраг. Намыв пульпы в Бабьем Яру не прекратили. В результате прибытия талых вод уровень воды поднялся до отметки 90 см.

Утром 13 марта 1961 года под действием порывистого ветра волны размыли перемычку. Через ее край начала переливаться вода из озера. Рабочий не смог остановить размытие. 30 тыс. куб.м воды полились в нижнюю часть 3-й террасы. Переполнили ее колодец и смыли дамбу, отделявшую ее от 2-й террасы.

Разреженная песчаная масса быстро разрушила дамбы и потекла в сторону жилых застроек. Поток сносил автомобили, автобусы, трамваи, валил столбы, рвал провода. Пульпа уничтожила Копыловское кладбище, трамвайное депо и детский сад, частично разрушила городскую и психиатрическую больницу, родильный дом, завод Укрпромконструктор и рельсосварочный, стадион "Спартак".

"Картина ужасная. Все залито водой, илом, песком на 2,5-3 м. Люди спасаются на крышах домов, деревьях", - писал в дневнике 1-й секретарь Киевского обкома КПУ Петр Шелест.

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Правительственная комиссия говорила, что наводнение разрушило 68 жилых и 13 административно-производственных зданий. Непригодными стали 298 жилых квартир, в том числе 163 в частных домовладениях, в которых проживало 353 семьи общим количеством 1228 человек.

По официальным данным погибло 145 человек. Историк Илья Афанасьев в 2016 году доказал, что погибло примерно от 250 до 550 человек. Тела погибших извлечены в течение месяца. Часть жертв могла остаться погребенной в толще затвердевшего ила. Многих погибших хоронили на разных кладбищах в Киеве и за его пределами. В документах и ​​в надписях на могилах указывали разные даты и причины смерти.

Закрытый суд приговорил к тюремному заключению 2-х проектировщиков из Москвы и 4-х руководителей киевского строительного управления.

На медиасервисе Megogo начали выпускать аудиосериал "Куреневка: история киевского потопа". Над аудиосериал работали около 3 месяцев. Команда проекта общалась с очевидцами аварии и экспертами. Обрабатывали документы.