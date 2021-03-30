России запретили иметь флот на Черном море

30 марта 1856-го в Версальском дворце подписали Парижский мирный договор. Он завершивший Крымскую войну 1853-1856 годов и лишил Россию влияния на Черном море.

Крымская война началась из-за спора Российской империи с Османской относительно 12-миллионного православного населения в османских владениях. Император Николай I, ссылаясь на предварительные договоры, хотел установить над ними протекцию и требовал предоставить им право доступа к Святой Земле. Тогда острым был "восточный вопрос" - Османская империя пришла в упадок, чем могли воспользоваться другие государства. Однако, Великобритания и Франция, которые видели угрозу собственным интересам на Ближнем Востоке, гарантировали османам поддержку в случае российской агрессии, поэтому султан Абдул-Меджид удовлетворил лишь второе требование. Разъяренный Николай I приказал захватить вассальные земли османов - Молдавское княжество и Валахию, "защитить население" и установить контроль над торговлей этих земель.

В ответ представители ведущих государств собрались в Вене и подготовили ноту, в которой предложили султану придерживаться соглашений, а Российской империи вывести свои войска из османских владений. Султан и Николай I отказались и начали войну. Вскоре ведущие государства выступили на стороне Османской империи и в 1854 году объявили войну России, которая стала для нее разгромной и показала всю отсталость страны с феодально-крепостническим строем. Франции удалось присоединить к коалиции Сардинию. 2 марта 1855 года Николай I умер от простуды или же от яда. А после 349-дневной осады союзники захватили ключевую военно-морскую базу Севастополь. Австрия послала России ультиматум с угрозами присоединиться к антироссийской коалиции и требованиям, которые значительно ослабляли империю.

Автор: wikipedia Картину "Осада Севастополя" написал в 1904 году художник Франц Рубо

Преемник Николая Александр II просил прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. На совещании в Зимнем дворце уполномоченными на мировой конгресс выбрали графов Алексея Орлова и Филиппа Бруннова, а конференцию просили провести не в Вене, уже враждебной для империи, а в Париже, рассчитывая на поддержку императора Наполеона III. Тот не хотел усиления Англии.

"Государь брат мой!, - писал Александр II Наполеону III, - ваше величество не могло ошибиться относительно мысли, которая руководила мной, когда я предложил, чтобы мирные конференции состоялись в Париже. Она была навязана мне доверием личного влияния вашего величества на ход переговоров. Миссия графа Орлова дополняет эту мысль. Он - более чем уполномоченный. Он друг и выразитель самых интимных моих взглядов".

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Председательствовал на конгрессе сын Наполеона Бонапарта граф Александр Валевский, Великобританию представлял лорд Джордж Кларендон, Сардинию граф Бенсо ди Кавур, Австрию - министр Карл Буоль, Турцию - великий визирь Али-паша, Пруссию - министр Отто Мантейфель и их помощники.

Историк Евгений Тарле отмечал, что Орлов получил тайные инструкции и должен был добиться максимально безболезненных условий мира для России. Он прибыл в Париж 21 февраля 1856 года и сразу получил аудиенцию у Наполеона во дворце Тюильри, где заявил правителю, что Российская империя стремится справедливого и прочного мира и хочет заняться внутренними делами. В ответ получил поддержку.

Автор: wikipedia Картину "Парижский конгресс" нарисовал французский художник Луи-Эдуард Дюбюф. Первым стоящим слева изобразил делегата от Сардинии Кавура, третьим австрийского Буоля. Слева на стуле сидит Алексей Орлов, рядом с ним сидят Валевский, лорд Кларендон и Али-паша. Позади стола сидит прусский министр Отто Мантейфель.

Приверженность Наполеона к России заметили англичане и австрийцы, которые были недовольны прекращением войны. Первые хотели даже разрушения Николаева с его корабельными верфями и арсеналами, но продолжать войну без поддержки Франции не могли. Чтобы помешать возможному союзу Наполеона и Александра II, австрийского императора Франца-Иосифа хотели предложить крестным отцом для будущего ребенка французской императрицы Евгении. Россияне, понимая тяжелое положение, не вмешивались в это.

Первое заседание провели 25 февраля во Версальский дворце. Договорились об остановке военных действий. В течение следующих заседаний проходили многочасовые дебаты на которых создавали условия мира и требования к России, определяли границы и статусы мелких государств, права христиан в Турции. На одном из заседаний даже высказались за создание арбитража с целью предупреждения будущих войн - прообраза ООН. Проект хотела представить английская организация "Друзья мира", но на конгресс ее не пустили. Официальные делегаты ограничились лишь формальными выступлениями. В течение всех заседаний Российская империя находила поддержку Наполеона и смогла добиться смягчения условий мира, хотя он все равно был болезненным.

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Окончательный договор подписали утром 30 марта, а о событии возвестил 101 пушечный выстрел. Парижский трактат постановил "быть на вечные времена миру и дружбе между императором всероссийским с одной стороны и императором французов, ее величеством королевой Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии, королем Сардинским и султаном с другой, а также их наследниками и преемниками, государствами и подданными". Крымская война длилась 2 года, 5 месяцев и 14 дней.

Договор Россию права иметь военный флот на Черном море, а также крепости и прибрежные арсеналы, что касалось и османов. Само Черное море объявлялось нейтральным и открытым для торгового мореплавания всех народов. Российская империя публично отказалась от претензий на Молдавию, Валахию и южную Бессарабию, провозглашалась свобода судоходства по Дунаю. Царя лишили покровительства над христианами Османской империи, заменив коллективной "опекой" всех великих держав. Россия должна была вернуть османам захваченные владения на Кавказе, но ей вернули захваченные города в Крыму. После подписания Наполеон пригласил всех делегатов на пышный пир во дворце Тюильри.

Автор: news.day.az Российская империя возвращала Османской империи город-цитадель Карс - теперь на северо-востоке Турции

План расширения влияния Российской империи на Балканах и Ближнем Востоке за счет Османской империи - "больного человека Европы", потерпел неудачу. Но при этом "восточный вопрос" еще более обострился.

"Новость о заключении мира и прекращения войны хоть и была отмечена пушечными выстрелами из Петропавловской крепости и молебнами, но она не могла считаться радостной, - писал историк Дмитрий Малютин. - Национальные чувства оскорбили. Молодому императору пришлось расплачиваться за неудачи войны, не им начатой" .

Подобные акты о поражении империя в последний раз подписывала в 1711-м, когда царь Петр I потерпел неудачу в Прутском походе против османов. Однако договор дал возможность императору Александру II начать важные реформы, касающиеся и украинских земель.

Несмотря на объявленную договором цель, вечного мира и дружбы между государствами не было. В 1870 году началась франко-прусская война. Тогда же министр иностранных дел Российской империи Александр Горчаков издаст циркуляр об отказе от условий Парижского трактата. Через год подпишут Лондонскую конвенцию, которая снова позволит империи держать военно-морской флот в Черном море. А уже в 1877 году начнется новая русско-турецкая война.

Армия Московии, окруженная турками, татарами, шведами и украинцами, капитулировала недалеко от реки Прут в Молдавском княжестве 23 июля 1711 года. Был подписан Прутский мирный договор. Московия была вынуждена передать Османской империи город Азов, разрушить крепости Таганрог и Каменный Затон, угрожавшие Крымскому ханству, пропустить Карла XII и остатки его войск в Швецию. Петр I согласился прекратить вмешательство в дела Речи Посполитой и казаков, в том числе и запорожцев, которые находились в союзе с крымским ханом. Москве было запрещено держать в Стамбуле посла. После заключения соглашения и уплаты большого выкупа великий визирь Балтаджи Мехмед-паша позволил Петру I свободно вывести остаток войск в Московию. Позже за этот поступок был казнен по приказу султана Ахмеда III.