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четверг, 23 июля 2020 12:21

Московские войска попали в окружение и капитулировали

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Московские войска попали в окружение и капитулировали
После подписания Прутского договора великий визирь Османской империи позволил московитам отступить Иллюстрация: электронная-енциклопедия.укр

Армия Московии, окруженная турками, татарами, шведами и украинцами, капитулировала недалеко от реки Прут в Молдавском княжестве 23 июля 1711 года. Был подписан Прутский мирный договор.

Перед тем московские войска победили объединенную армию короля Швеции Карла XII и гетмана Ивана Мазепы под Полтавой. Те отступили во владения Османской империи. Последняя была обеспокоена усилением Московии и в конце 1710 года объявила ей войну. Воспользовался этим и новоизбранный за пределами Украины гетман Филипп Орлик, который параллельно с наступлением турок совершил неудачный поход на Правобережную Украину.

После поражения Орлика, московские войска во главе с царем Петром I вступили на Правобережье. Они вырезали украинские города и села, насильно переселяли население на левый берег. Впоследствии двинулись к Дунаю - вступили на территорию союзного Молдавского княжества.

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Решающая битва между 43-тысячным войском московитов и почти 200 тысячным войском союзников состоялась 20 июля около нынешнего румынского села Стенилешть недалеко от реки Прут - притоки Дуная. Вскоре московиты попали в полное окружение и укрепились в урочище Новые Стенилешты. Когда над войском нависла угроза полного разгрома и уничтожения начались мирные переговоры.

По условиям Прутского мирного договора, Московия была вынуждена передать Османской империи город Азов, разрушить крепости Таганрог и Каменный Затон, угрожавшие Крымскому ханству, пропустить Карла XII и остатки его войск в Швецию. Петр I согласился прекратить вмешательство в дела Речи Посполитой и казаков, в том числе и запорожцев, которые находились в союзе с крымским ханом. Москве было запрещено держать в Стамбуле посла.

После заключения соглашения и уплаты большого выкупа великий визирь Балтаджи Мехмед-паша позволил Петру I свободно вывести остаток войск в Московию. Позже за этот поступок был казнен по приказу султана Ахмеда III.

3 февраля 1711-го гетман Филипп Орлик заключил договор с Крымским ханом о совместной борьбе против Московского царства. Орлик начал совместный поход запорожцев, буджакских татар, шведов и поляков против Москвы. Гетман 12 февраля выступил с Бендер в Молдове, перешел границу вблизи Рашкова. Он рассылал письма и призвал к восстанию народа против власти московского царя Петра I. Населения поддержало Орлика и один за другим города Правобережья переходили под власть гетмана.

Решающие события происходили у Белой Церкви, которую союзникам взять не удалось. Татарские войска предали гетмана из-за нехватки провианта. Они побежали на юг и начали брать украинцев в плен. Из 16 тыс. украинского войска у Филиппа Орлика осталось 3 тыс. С ними гетман вынужден был отойти к Бендерам.

Из-за военной неудачи и действий татарских союзников гетман потерял поддержку украинского населения. Тогда же Московия начала контрнаступление.

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Дата
23
июля

Московские войска попали в окружение и капитулировали

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