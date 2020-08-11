Президент США заявил о бомбардировке России

Рональд Рейган выступает за трибуной в 1984 году. За 2 года до этого, при проверке микрофона, назвал Польское правительство военным диктаторским режимом и кучей дрянных паршивых бездельников Фото: wikipedia

Президент США Рональд Рейган пошутил о бомбардировке России в обращении к американцам 11 августа 1984 года. Тогда продолжалась холодная война.

Еженедельное радиообращение готовил с Ранчо дель Сьело - своего дома для отдыха недалеко от Санта-Барбары в Калифорнии. Должен был начать с сообщения, что подписал указ, который позволял ученикам из религиозных групп собираться в государственных средних школах во внеурочное время. Перед выступлением шутил с аудиоинженерами Национального общественного радио и при проверке звука украсил свою речь.

"Мои соотечественники американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через 5 минут", - пошутил он. Тогда ретрансляторы уже записывали ленту.

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К 14 августа запись шутки Рейгана превратилась в мировую новость. А 15 августа во Владивостоке перешли в состояние боевой готовности, однако отменили его через полчаса. В СССР заявили, что осуждают враждебный выпад президента США, видят неискренность в попытках улучшить отношения между странами. Отметили, что подобные поступки несовместимы с большой ответственностью за судьбы человечества, которую несут руководители стран с ядерным оружием.

Аналитики предполагали, что Рейган сделал заявление с расчетом на его обнародование. Уже в октябре должны состояться выборы президента, на которых он планировал баллотироваться на второй срок. Впрочем, после речи его рейтинг значительно снизился.

На президента США Рональда Рейгана 30 марта 1981-го совершил покушение психически больной Джон Хинкли. Это произошло через 69 дней после вступления на пост. Президент США Рональд Рейган ехал в отель "Хилтон" в Вашингтоне. После выступления вышел из подъезда и шел к машине. Собрались журналисты, телевизионные операторы и толпа. Джон Хинкли стоял среди репортеров. Он выстрелил 6 раз в президента. Ранил его в грудь. Убил его пресс-секретаря, охранника и полицейского. Рейгана доставили в больницу.