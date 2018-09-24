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воскресенье, 14 октября 2018 10:29

Заключенных раздевали догола и загоняли в камеру с крысами - как выглядит музей в помещении сталинской застенки
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На входе в музей посетителей встречает ... сержант МГБ
Фото: Валерий Шмаков
Муар во дворе музея
Двор тюрьмы

Пятна крови и сырость на облупленных стенах, болото на бетонном полу в подвалах - так выглядели сталинские застенки 1940-х. В одной из таких в Тернополе обустроили историко-мемориальный музей политических заключенных. Учредителями был областной Союз политзаключенных и репрессированных, краеведческий музей и Институт национального возрождения Украины. Официально открыли мемориал 14 октября 1996 на улице Коперника, 1, в центре города. Тогда открыли первую экспозицию, которая размещалась всего в нескольких камерах. В 2001 году музею передали все 28 камер бывшего следственного изолятора советской спецслужбы. Тюрьма здесь функционировала с 1940-х до 1980-х.

"Через парадный вход с улицы сюда заходили начальники КГБ, со двора в подвалы запускалы заключенных, - рассказывает научный сотрудник музея Орест Савка.- Из тех, кто попадал в эти казематы, домой не возвращался уже никогда. Заключенных раздевали догола и заганяли в камеру с крысами. Там могли ждать час пока отрезали пуговицы, вытаскивали шнуровки, потому что эти предметы считались оружием. Могли и продержать их до утра. А потом возвращали одежду и загоняли в другую камеру. Там действовали жесткие правила: постоянно горел свет, нельзя было громко разговаривать и быстро ходить. Если всю ночь пытали на допросах, а днем ​​в камере прищуривала века - это считалось нарушением режима. За нарушение с камеры бросали в карцер. Карцер был самой холодной камерой - на полу зимой могли быть лужи и грязь. Двери карцера открывались, только когда звали на допрос. Называли только часть фамилии, чтобы знакомые не слышали, что заключенный еще жив".

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В камере №4 висит карта бывшего СССР с нанесением мест расположения большевицких ГУЛАГовских концлагерей. Есть стенды посвящены руководителям вооруженного подполья - Шухевичу, Сидору, Клячивському, Полевому, генералу УПА Гончаренко, полковнику Энею и другим. В музее также хранятся личные вещи бывших политзаключенных: вереница, изготовленная из хлеба, копия лагерного альбома с картинами, лагерные мужские и женские костюмы, обувь, манекены повстанцев и узников ГУЛАГа, самодельные наручники образца 1945 года, металлическая кровать диссидента, макет лагеря, оригиналы табирничих писем, открыток.

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Здесь есть и стенд с фотографиями и биографиями создателей ОУН-УПА, рисунки подпольного художника Нила Хасевича. Оформленный также стенд с уникального архива УПА, найденный в 1999 году на Косивщини Ивано-Франковской области. Также экспозиция посвящена украинскому "расстрелянному возрождению".

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Политические репрессии 20-50-х гг. ХХ века отложили большой отпечаток на мировой истории. Это были годы произвола и беззаконного насилия. Период Сталинского верховенства историки оценивают по-разному. Одни из них называют это "черным пятном в истории", другие - необходимой мерой для укрепления и возрастания могущества Советского государства. Сколько людей было убиты в ходе сталинских чисток, точно не известно. По оценкам историков, число погибших превышает один миллион. На пике репрессий в 1937-38 годах в НКВД казнили больше тысячи человек в день - в основном выстрелом в голову.

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Дата
14
октября

Заключенных раздевали догола и загоняли в камеру с крысами - как выглядит музей в помещении сталинской застенки

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