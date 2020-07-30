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пятница, 31 июля 2020 08:20

Космический корабль вблизи сфотографировал поверхность Луны
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Впервые люди увидели так четко поверхность Луны на фото. Это было нужно, чтобы оценить лунную поверхность для посадки космического корабля.
Фото: NASA
Впервые люди увидели так четко поверхность Луны на фото. Это было нужно, чтобы оценить лунную поверхность для посадки космического корабля.
Впервые люди увидели так четко поверхность Луны на фото. Это было нужно, чтобы оценить лунную поверхность для посадки космического корабля.
Впервые люди увидели так четко поверхность Луны на фото. Это было нужно, чтобы оценить лунную поверхность для посадки космического корабля.
Впервые люди увидели так четко поверхность Луны на фото. Это было нужно, чтобы оценить лунную поверхность для посадки космического корабля.

Беспилотный американский космический корабль "Рейнджер-7" приблизился к поверхности Луны 31 июля 1964-го. Впервые люди увидели так четко поверхность Луны на фото.

Аппарат "Рейнджер-7" запущен 28 июля с стартового комплекса ВВС США на мысе Канаверал. 31 июля в 13:08 начали свою работу камеры. Первое изображение, отправленное аппаратом, был сделан на высоте 2110 км, последнее - всего 0,5 метра от поверхности Луны. Всего за последние 17 мин. полета были переданы 4308 фотографий высокого качества.

Впервые люди увидели так четко поверхность Луны на фото. Это было нужно, чтобы оценить лунную поверхность для посадки космического корабля. Аппарат столкнулся с поверхностью и разбился.

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Снимки, которые передал Ranger, подтвердили, что лунные моря - достаточно гладкие и твердые. Не закрыты слоем пыли, как опасались многие ученые. Существовала гипотеза, что за миллиарды лет за резких температурных перепадов значительная часть поверхностных лунных пород разрушилась и превратилась в пыль. После полета корабля-фотографа начали разрабатывать программу, которая позволяет улететь космонавтам на Луну.

Космическая станция "Мир" затонула в Тихом океане вблизи островов Фиджи 23 марта 2001-го. Она проработала 15 лет, 1 месяц и 2 дня. Орбитальная станция "Мир" запущена 19 февраля 1986 с космодрома Байконур. Всего на борту станции побывали 104 космонавта - из них 62 иностранца из 12 стран мира.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
31
июля

Космический корабль вблизи сфотографировал поверхность Луны

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