Испанский нейрохирург будет бесплатно консультировать украинских детей

16-19 мая 2018 года в Стрые на Львовщине будут бесплатно проводить прием эксперты по лечению сколиоза - Норберто Вентура из испанской Барселоны и Игорь Курилец - из Киева. Консультации будут проходить на базе Западно филиала Международного центра нейрохирургии.

- Профессор Вентура специализируется на лечении детей с искривлением позвоночника. В Украине на сегодняшний день такого направления медицины не существует, - говорит Игорь Курилец. - Поэтому в первую очередь приглашаем пациентов с врожденными сколиозами до 10 лет.

Чтобы попасть на консультацию, необходимо иметь с собой свежие - до трех месяцев - рентгеновские снимки грудного и поясничного отделов позвоночника в положении стоя.

- Если у вас есть более давние снимки, то необходимо и их взять. Обязательно также присутствие пациента. Предварительно записываться не нужно, - добавляет Курилец.

Кроме консультаций, запланировано совместное выполнение нескольких операций по поводу сложных и запущенных случаев сколиоза. Пациентов будут принимать в порядке "живой очереди" между выполнением операций.

Доктор Норберто Вентура всю жизнь посвятил лечению искривлений позвоночника. Он один из ведущих хирургов Испании, которые лечат сколиоз. Работает в госпитале Сент Жуан де Дэу в Барселоне.

Игорь Курилец - директор Международного центра нейрохирургии, хирург, еще в 1999 году выполнил первую в Украине современную операцию при сколиозе. Его опыт — самый большой в стране, провел более 1500 операций по выравниванию позвоночника.

Адрес клиники, где будут принимать больных:

г.Стрый, Львовская область, ул. О.Басараб, 15, 7-й этаж,

Международный центр нейрохирургии

Телефон: +38067 891 00 00