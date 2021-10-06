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четверг, 07 октября 2021 05:25

"Травяные сборы спасли всю мою семью"

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- Даже не знаю, сколько еще мучилась бы с геморроем, если бы не целебные травяные сборы Татьяны Павловны Радионовой от этой напасти, - говорит 44-летняя Мария Блажко из Черновцов. - Прочитала о них в газете и сразу заказала. Всего за несколько дней добилась такого оздоровительного результата, которого раньше не давало ни одно средство.

Сборы на основе целебных растений травницы Татьяны Павловны Радионовой имеют мягкое действие, не влекут побочных эффектов. Быстро избавляют от признаков геморроя и предотвращают его повторное появление.

- На радостях позвонила Татьяне Павловне, чтобы поблагодарить за ее спасительные травы, - продолжает. - Да как-то случайно еще пожаловалась, что муж мучается от простатита уже год и ничего ему не помогает. Она посоветовала свой комплекс от этого недуга. Я уже знала, что это надежные средства. Поэтому без сомнений заказала их. Мужу легче с первых дней применения. Теперь подарил их коллеге, тот тоже мучился не один месяц.

Травяной комплекс от простатита надежно избавляет от признаков болезни. Натуральные составляющие снимают воспаление простаты и нормализуют мочеиспускание. А "Эликсир молодости для мужчин" восстанавливает потенцию. В комплексе средства дают быстрый и длительный оздоровительный эффект.

- Целебные травяные сборы спасли всю мою семью. Помогли не только мне и мужу, но и дочери, которая страдала от демодекоза. Для нее заказала специальные средства для кожи. Себе еще приобрела у Татьяны Павловны Радионовой кремы для лица. За два месяца пользования будто помолодела на несколько лет. Кума, увидев результат, попросила поделиться секретом.

Экокрем для лица с витамином Е питает кожу и удерживает водно-жировой баланс. Разглаживает морщины, сдерживает старение. Крем с витамином А устраняет мешки под глазами, а с пчелиным маточным молочком - предотвращает появление морщин на шее. Избавиться от пигментных пятен и купероза, а также сузить поры лица поможет лимонное молочко. В комплексе эти средства подтягивают кожу и восстанавливают ее упругость.

- Есть также травяная мазь от ожогов. Она помогает от всех степеней повреждения. Если нанести сразу на рану, то даже шрама не останется, - добавляет Блажко.

Татьяна Павловна Радионова отправляет свои средства по почте по всей Украине.

Больше информации о натуральных травяных средствах для борьбы с демодекозом, простатитом, герпесом, псориазом, грибком, гайморитом, геморроем, парапроктитом, артрозом, остеомиелитом, трофическими язвами, рожистым воспалением, пролежнями, целлюлитом, лишним весом, старением кожи лица и шеи и многое другое можно найти на официальном сайте Татьяны Павловны Радионовой.

travnik.kharkiv.ua

0 (97) 925 73 97 - вайбер:

0 (66) 044 08 98,

0 (93) 011 79 92

Инстаграм tetiana_pavlovna_radionova

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
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