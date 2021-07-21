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четверг, 22 июля 2021 04:11

От простатита и аденомы спасут целебные травы

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- Не думал, что такое может сделать кондиционер. Спасался от жары, но переборщил с охлаждением организма. Из-за этого заработал простатит, - говорит киевлянин 53-летний Александр Липский.

- Неделю по ночам вставал в туалет, терпел острую боль при мочеиспускании. Начало тянуть в пояснице, отдавало аж в паху. Понял, что само не пройдет, и стал искать спасения. Жена заказала натуральный комплекс от простатита на основе целебных растений у травницы Татьяны Павловны Радионовой. Слышали о ее средствах много хороших отзывов, поэтому знали, что помогут.

В комплекс от простатита входят мазь, бальзам и "Эликсир молодости для мужчин". Средства быстро устраняют воспаление простаты, избавляют от боли. Нормализуют кровообращение, восстанавливают поврежденные ткани. Решают проблемы мочеиспускания. Эликсир улучшает потенцию, способствует выработке мужского гормона - тестостерона.

- Принимал средства, соблюдая рекомендации Татьяны Павловны Радионовой. С первых дней стал меньше бегать ночью в туалет, исчезло постоянное чувство переполненного мочевого пузыря. Перестали беспокоить боли в пояснице и яичках. Хорошо, что взялся сразу за борьбу с простатитом. Если бы перешел в хроническую форму, это заняло бы больше времени, сил и здоровья.

В запущенных случаях болезнь является причиной развития аденомы простаты - доброкачественной опухоли.

- Мужчинам даже летом надо беречься от переохлаждения. Длительное пребывание под кондиционером, купание в холодном бассейне после загара или бокал холодного пива могут снизить иммунитет. Потому что тогда происходит резкий перепад температуры тела. А этого допускать нельзя, - говорит травница Татьяна Павловна Радионова.

- Ослабленный организм может легко подхватить бактерии, которые и провоцируют простатит. При первых его признаках советую применять мой комплекс из целебных трав. Он содержит только натуральные составляющие. Поэтому надежно избавит от простатита без вреда для организма. При соблюдении моих рекомендаций получите длительный оздоровительный эффект.

Свои средства Татьяна Павловна Радионова отправляет по почте по всей Украине.

Больше информации о натуральных травяных средствах для борьбы с демодекозом, простатитом, герпесом, псориазом, грибком, гайморитом, геморроем, парапроктитом, артрозом, остеомиелитом, трофическими язвами, рожистым воспалением, пролежнями, целлюлитом, лишним весом, старением кожи лица и шеи и многое другое можно найти на официальном сайте Татьяны Павловны Радионовой.

www.travnik.kharkiv.ua

0 (97) 925 73 97, 0 (66) 044 08 98, 0 (93) 011 79 92

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
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