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четверг, 19 августа 2021 05:05

Бессимптомный простатит грозит потерей потенции

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- О своем простатите узнал случайно. Планировал ехать на работу за границу и должен был проверить состояние здоровья. На осмотре шокировали диагнозом, - говорит 43-летний Александр из Киева. Фамилию не указывает.

- Бывало, покалывало в области малого таза. Но это списывал на перегрузку организма в спортзале. Иногда имел трудности с мочеиспусканием, - продолжает Александр. - Когда услышал о простатите, сразу стал искать, как от него избавиться. Потому что знаю, что сильно сказывается на потенции.

При этой болезни увеличивается простата и давит на мочевой пузырь. Тогда нарушается мочеиспускание, в выделениях может появиться кровь. Простатит возникает из-за переохлаждения или бактериальной атаки. Чаще всего проявляется при ослабленном иммунитете. В наибольшей опасности мужчины 40 лет.

- Жена вычитала, что хорошо при простатите помогают средства из целебных растений. Заказала такие у травницы Татьяны Павловны Радионовой. После курса обследование показало, что простата вернулась в норму. И покалывания в паху больше не беспокоили, мочеиспускание наладилось.

- Второе название простатита - "молчаливая болезнь", потому что часто может проходить незаметно, - говорит травница Татьяна Павловна Радионова. - Даже те признаки, которые указывают на ее наличие - боли в области малого таза и гениталиях, нарушение мочеиспускания, снижение эрекции - редко возникают одновременно. Поэтому мужчины узнают о проблеме, когда она уже в острой фазе. Тогда рискуют еще и потерять потенцию.

В запущенных случаях из-за постоянного воспаления простаты может возникнуть аденома - доброкачественная опухоль.

- Чтобы этого не допустить, советую сразу применять мой травяной целебный комплекс от простатита. В него входят бальзам и мазь для заднего прохода. А также "Эликсир молодости для мужчин". Эти средства быстро устраняют воспаление простаты, избавляют от боли. Нормализуют кровообращение, восстанавливают поврежденные ткани. Комплекс решает проблемы мочеиспускания. А "Эликсир молодости для мужчин" улучшает потенцию, способствует выработке мужского гормона - тестостерона. Все мои средства не содержат химических компонентов, поэтому не имеют побочных действий, не вредят печени.

Целебные средства от простатита, для улучшения потенции и от других недугов Татьяна Павловна Радионова отправляет по почте по всей Украине.

Больше информации о натуральных травяных средствах для борьбы с демодекозом, простатитом, герпесом, псориазом, грибком, гайморитом, геморроем, парапроктитом, артрозом, остеомиелитом, трофическими язвами, рожистым воспалением, пролежнями, целлюлитом, лишним весом, старением кожи лица и шеи и многое другое можно найти на официальном сайте Татьяны Павловны Радионовой.

www.travnik.kharkiv.ua

0 (97) 925 73 97, 0 (66) 044 08 98

Инстаграм tetiana_pavlovna_radionova

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
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