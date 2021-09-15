"Травами полсела поставила на ноги"

- После родов постоянно воспалялся геморрой. Мучилась с ним, пока одноклассница не посоветовала средства, которые ей когда-то помогли. Этот травяной комплекс - чудо какое-то. Уже не верила, что меня что-то спасет. Но он быстро преодолел болезнь, - говорит 38-летняя Ирина Мельник из села Великая Знаменка Васильковского района Запорожской области.

Средства от геморроя заказала у травницы Татьяны Павловны Радионовой. Содержат целебные травы и корни. Имеют мягкое действие, не вызывают побочных эффектов.

- Когда встретилась с одноклассницей, чтобы поблагодарить за совет, была поражена ее видом. Ни морщин, ни мешков под глазами. Оказывается, она пользуется только натуральными кремами, которые производит Татьяна Павловна Радионова. Я тоже их заказала. Результат ошеломил. За месяц кожа улучшилась, исчезла сухость, а морщины разгладились.

Эко-крем для лица с витамином Е питает кожу и поддерживает водно-жировой баланс. Разглаживает морщины, сдерживает старение. Крем с витамином А устраняет мешки под глазами, содержит вещества для улучшения зрения. Крем с пчелиным маточным молочком предотвращает появление морщин на шее. Сузить поры лица, устранить пигментные пятна и купероз помогает лимонное молочко. Все эти эко-средства в комплексе имеют лифтинг-эффект - подтягивают кожу, восстанавливают ее упругость и омолаживают.

- Мне средства помогли, поэтому решила заказать для отца натуральный комплекс от простатита и аденомы. Потому что мучился несколько лет. Ночи не спал из-за частых позывов в туалет. Пьет бальзам и пользуется мазью. Идет на поправку. А соседский дед Павел папе хвастался, что мази Татьяны Павловны спасли его после ожогов, когда перевернул котел с кипятком на ногу. И дочери коллеги средства Татьяны Павловны помогли от демодекоза. Вот так она своими травами полсела на ноги поставила, - говорит Ирина Мельник.

Татьяна Павловна Радионова отправляет заказы по почте по всей Украине.

Больше информации о натуральных травяным средствах для борьбы с демодекозом, простатитом, герпесом, псориазом, грибком, гайморитом, геморроем, парапроктитом, артрозом, остеомиелитом, трофическими язвами, рожистым воспалением, пролежнями, целлюлитом, лишним весом, старением кожи лица и шеи и многое другое можно найти на официальном сайте Татьяны Павловны Радионовой.

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