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Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
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воскресенье, 26 сентября 2021 15:36

Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
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Приготовление кофе в 20-литровой джезве
Фото: Валерий Шмаков
Во Львове продолжается фестиваль "На каву до Львова/Lviv Coffee Festival"
Билет на один день фестиваля стоит 125 грн, на три дня - 300 грн
Бариста Мирослав Скочеляс с старейшей кофейни "Вірменка" во Львове готовит кофе по-восточному
Арабские туристы покупают кофе на фестивале "На каву до Львова"

24-26 сентября продолжается фестиваль "На каву до Львова/Lviv Coffee Festival".

"Ай, зачем будем еще платить за вход? Лучше в кафе кофе выпьем, - говорит старшая женщина в сером пальто своей спутнице у ворот дворца Коперника, где происходит мероприятие.

Рядом две девушки в палатке продают пропуска. Без бумажного браслета охрана не пропускает на территорию дворца. Билет на один день фестиваля стоит 125 грн, на три дня - 300 грн. Каждому покупателю в подарок - экосумки с брендовым логотипом.

Сразу за входом двое мужчин в белых рубашках, кожаных фартуках и белых перчатках варят на огне кофе в 20-литровой джезве. Впоследствии наливают напиток в стеклянные кофейники, из которых разливают по бумажным стаканчикам. Ведущая в темном пиджаке поверх платья с бело-черно-розовыми полосками и большим серебристым ожерельем призывает всех угощаться. Рядом потягивает кофе директор фестиваля Андрей Сидор.

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Продают шоколадки в форме женских туфель, автомобилей, зубных щеток и строительных инструментов

Перед входом во дворец под навесом расположился кофейный ярмарка. Около 15 яток торгуют молотым кофе и в зернах, джемами, сушеными фруктами, сладостями и закусками. На одной из витрин продают шоколадки в форме женских туфель, автомобилей, зубных щеток и строительных инструментов. На большом стенде с оранжевой подсветкой выставлены коньяки и бренди.

За 85 грн можно заказать ирландский кофе - с виски и сливками, кофе по-восточному - по 38 грн. Последнюю в турке, что нагревается от горячего песка, варит бариста Мирослав Скочеляс с старейшей кофейни "Вірменка" во Львове, которая работает с 1979 года.

Автор: Валерий Шмаков
  Кофе по-восточному готовят в турке, что нагревается от горячего песка
Кофе по-восточному готовят в турке, что нагревается от горячего песка

"Это традиционный львовский рецепт, что заимствовали из Турции. Так варили кофе еще в XVII веке, во времена Юрия-Франца Кульчицкого, который первым привез его во Львов. Тогда не существовало эспрессо и американо. Кофейные машины придумали значительно позже. Ранее в львовские кофейни поставляли зеленое кофейное зерно, и каждый бармен обжаривал его по-своему - кто-то пережаривал, кто-то недожаривал. У каждого свои методы. Недаром на гербе "Вірменки" нарисована турка", - говорит Мирослав.

По его словам, сваренный в турке кофе крепче, в нем хранятся масла и другие элементы, которых нет в кофе с эспрессо-машины.

"Рецепт кофе по-восточному таков: в турку добавляется молотый кофе с водой в соотношении 1 к 10 и немного сахара. Чем мельче помол, тем лучше. Желательно брать арабику, вода должна быть мягкая. Тогда варится до готовности, но до температуры 100 градусов не доводить, а снимать с горячего песка немного раньше", - добавляет он.

В первый день на фестивале гостей мало.

"Видимо, из-за холодной погоды и карантина людей нет. А еще не все готовы за вход платить. На Форуме издателей неделю назад вход тоже платный был и была рекордно малая посещаемость. Пора менять формат таких мероприятий. Когда-то кофейный фестиваль проходил на площади Рынок, вход был бесплатный и людей больше", - считает Мирослав Скочеляс.

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Робуста добавляет крепкости кофе, арабика отвечает за аромат и вкус

"Мы, львовский крафтовой производитель, - рассказывает представитель торговой марки Leo Coffe Игорь Смолий. - Сегодня угощаем сортом с объединенных арабики и робусты в соотношении 80 на 20 соответственно. Это как золотая середина, нравится многим. Робуста добавляет крепкости кофе, арабика отвечает за аромат и вкус. В целом у нас в ассортименте 8 видов арабики и 6 видов смесей - соотношение арабики и робусты 50 на 50, 60 на 40 и 90 на 10. Зерна обжариваем по своей рецептуре. Есть бразильские сорта, колумбийские, также с Никарагуа, Эфиопии и Коста-Рики ".

Автор: Валерий Шмаков
  На фестивале можно попробовать кофе из разных стран
На фестивале можно попробовать кофе из разных стран

Вблизи ярмарке действует зона Coffee Kids, где аниматор в костюме пирата развлекает детей. Также все желающие могут бесплатно заказать себе портрет, нарисованный с помощью кофе, и послушать выступления джаз и рок-исполнителей. Традиционно во время фестиваля выберут лучшую кофейню Львова.

Всем, кто сделает прививку, в подарок обещают подарок

Особенностью нынешнего праздника является то, что на протяжении фестиваля здесь работает пункт вакцинации. Всем, кто сделает прививку, в подарок обещают кофе.

Неподалеку ярмарке установлена ​​сцена с большим экраном, на котором вечером показывают короткометражные фильмы. Здесь собралось около тридцати человек послушать лекцию исполнительной директорки Zero Waste Lviv, соосновательки Zero Cup Ирины Мироновой "Кофе и одноразовый пластик: будущее кофе с собой".

"Я делала аудит отходов в одной из кофеен Ивано-Франковска. Разобрала весь мусор за день. Оказалось, кофейня выбрасывает за год 155 кг сахара. К каждому кофе дают два стика. Изменение стандартов обслуживания может сделать много. Часто посетители берут кофе с собой в одноразовых стаканчиках, но сидят с ним в кафе. Хотя со стеклянной посудой и вкус, и комфорт другие", - говорит Миронова.

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Также на фестивале представили свою продукцию производители кофемашин. Одна из таких размером с шкаф вызывает большой интерес у посетителей. Рядом в пиджаке стилизованном под цвет мешка кофейных зерен сидит представитель турецкой компании Toper. С ним в белой кофте с красным сердцем - директор компании в Украине Татьяна Дуткевич.

Кофе из Бразилии надо обжаривать дольше, чем из Колумбии

"Мы производим профессиональное оборудования для обжарки кофе. Это турецкая фирма, а турки умеют жарить и готовить кофе. Для них это национальный напиток. Самые дешевые машины стоят от 3 тысяч евро, а промышленные могут достигать и 60 тысяч. Но обжаривают как надо, в них есть цифровое управление и можно запрограммировать 12 различных рецептов. Кофе из Бразилии, например, надо обжаривать дольше, чем из Колумбии", - рассказывает Дуткевич.

Автор: Валерий Шмаков
  Такие кофемашины можно увидеть в львовских кофейнях
Такие кофемашины можно увидеть в львовских кофейнях

У стенда торговой марки High Hill из города Днепр Елисей Касторных с густой черной бородой и в белой футболке бесплатно угощает посетителей кофейным напитком Batch brew. И предлагает приобрести молотый кофе в упаковке.

"Жарим кофе Arabica Specialty Omni. Specialty означает статус кофе повышенного качества, она сочнее и интереснее вкусом и ароматом. А Omni - это стиль обжарки, при котором максимально раскрываем потенциал кофе, природных качеств зерна. Его привозим из Эфиопии, Руанды, Танзании, Бурунди, Сальвадора, Гватемалы и даже из Китая", - говорит Елисей.

Утром почти всем кофе помогает проснуться и быть бодрыми. Чтобы уменьшить негативное влияние кофеина на организм, надо добавлять в кофе некоторые продукты. Корица, например, снижает уровень глюкозы в крови и уменьшает окислительный эффект от действия кофе. Стоит добавлять хотя бы щепотку корицы в кофе каждый день.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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