Почему кофе может защитить от болезней сердца - неожиданные результаты исследований

Риск инсульта снижается на 21%. Фото: pixabay.com

Употребление кофе может снизить риск смерти от болезней сердца на 17%. Помочь могут всего три чашки напитка в день.

Исследователи из университета Земмельвейса, что в Будапеште, исследовали связь между привычкой пить кофе и частотой сердечных приступов и инсультов, передает Daily Mail.

Если сравнивать с людьми, которые вообще не употребляют кофе, то риск инсульта снижается на 21%.

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"Наши результаты показывают, что регулярное употребление кофе безвредно, поскольку даже ежедневное потребление не было связано с неблагоприятными сердечно-сосудистыми последствиями и общей смертностью после наблюдения в течение 10-15 лет. Кроме этого, от 0,5 до трех чашек кофе в день были независимо связаны с более низким риском инсульта, смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и смертиз любых других причин", - говорит кардиолог Юдид Симон.

По сравнению с участниками, которые не пили кофе регулярно, люди, которые ежедневно употребляли этот напиток, имели более здоровый размер сердца. Также орган лучше функционировал.

Беспокойство, возбуждение, чувство страха смерти является психоневрологическими симптомами инфаркта миокарда. Также больной человек может испытывать слабость и одышку. Инфаркт миокарда - это опасное заболевание, обусловленное омертвением участка сердечной мышцы из-за ее недостаточного кровоснабжения.