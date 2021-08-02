Намазка из чеснока - это бомба. Как приготовить простые закуски к борщу по рецептам Клопотенко

Вкус борща подчеркивают не только пампушки, но и различные закуски из сала и чеснока. Рецептам вкусных намазок поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.
"Хочу рассказать вам о двух замечательных закусках к борщу. Если вы не знали, то запеченный чеснок - это уже не совсем чеснок. Ибо вкус чеснока после запекания не имеет почти ничего общего с сырым чесноком. Паста с него прекрасно подойдет с борщом и куском черного хлеба, - рассказал Клопотенко.
Паста запеченного чеснока
Ингредиенты:
чеснок - 8-10 шт.,
масло - 4 ст. л.,
соль и перец - по вкусу,
гренки для подачи - по вкусу,
Приготовление:
Чеснок очистить от сухого верхнего слоя. Срезать верхушки головок, чтобы просматривались белые зубцы. Обернуть каждую головку в фольгу. Запекать час при 180 градусах. Достать чеснок и дать ему остыть. Выжать мякоть в ступку, добавить соль и перец. Растереть ступкой до получения чесночной пасты. Влить масло и тщательно перемешать до однородности. Готовую закуску подать к борщу вместе с гренками.
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"Еще одна закуска, идеально подойдет к борщу, из сала с чесноком. Здесь вы можете экспериментировать и использовать специи по вкусу. Главное не уменьшать количество чеснока, так как он предает салу особого пикантного вкуса", - продолжил Клопотенко
Закуска из перетертого сала
Ингредиенты:
сало - 300 г,
чеснок - 5 зубцов,
приправы к салату - 1 ст. л.,
соль - 1/2 ч. л.,
Приготовление:
Очистить сало и чеснок от кожуры, нарезать кусками и пропустить через мясорубку. Всыпать специи и перемешать. Подавать с черным хлебом.
"Намазка-паста из чеснока это бомба! Мяса я не ем, но вот думаю, сало же не мясо", - прокомментировал видео-рецепт Vadim Some
Холодный борщ - освежающее блюдо, особенно популярно летом. Непревзойденным на вкус получается с добавлением молодой свеклы. Если такой нет, можно взять и прошлогоднюю.
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