Как приготовить кофе по-восточному дома: рецепты

Без кофе не обходится большинство украинских завтраков. Бодрый напиток готовят из растворенного или молотого кофе. Добавляют молоко, сливки, или различные пряности. В этом году на пике популярности дальгона-кофе, синее латте и кофе по-восточному. Несмотря на сложные названия, приготовления этих напитков не отнимает много времени и усилий. При этом новые вкусы удивляют оригинальными сочетаниями специй и трав.
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Дальгона-кофе
Ингредиенты:
растворимый кофе в гранулах - 1 ст. л.
сахар - 1-3 ст. л.
цельное молоко - 150 мл
Приготовление:
Всыпать растворимый кофе с сахаром в миску, влить столовую ложку кипятка и растереть смесь ручным венчиком или взбить миксером, пока не образуется света плотная пена. Подогреть молоко, влить в большой стакан или бокал, ложкой выложить кофейную массу и сразу же подать.
Кофе по-восточному
Ингредиенты:
кофе арабика в зернах - 35 г
кардамон - 8-10 зерен
мускатный орех - 1/8 шт.
сахар - щепотка
морская соль - щепотка
вода - 200-220 мл
Приготовление:
Смолоть кофе с кардамоном и мускатным орехом. Налить холодную воду в турку, добавить сахар и соль. Всыпать кофе, не перемешивая. Поставить на слабый огонь и варить. Перемешать лишь через две-три минуты. Чем дольше варится кофе, тем насыщеннее будет вкус. Пену разложить в чашки, чтобы они согрелись. Как только пена начнет подниматься, снять с огня, разлить и дать настояться несколько минут.
Синее латте
Ингредиенты:
эспрессо - 70 мл
сушеные цветы Клитория тройничного - 1 ч. л.
молоко - 150 мл
сахарная пудра - 0,5 ч. л.
Приготовление:
Подогреть молоко до 70 градусов, засыпать цветка клитория, дать настояться до синего цвета и процедить. Взбить молоко миксером в пышную пену, добавить сахарную пудру и еще раз взбить. Вылить молочную пену на эспрессо в прозрачный стакан.
Об опасности кофе часто предупреждают специалисты. Но ошибочно считать, что кофе категорически нельзя пить людям, имеющим проблемы с сердцем. По словам экспертов, люди, которые пьют кофе в умеренных количествах, имеют более низкий риск инфарктов и мерцательной аритмии.
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