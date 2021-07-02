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воскресенье, 04 июля 2021 02:28

Как приготовить кофе по-восточному дома: рецепты

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Без кофе не обходится большинство украинских завтраков. Бодрый напиток готовят из растворенного или молотого кофе. Добавляют молоко, сливки, или различные пряности. В этом году на пике популярности дальгона-кофе, синее латте и кофе по-восточному. Несмотря на сложные названия, приготовления этих напитков не отнимает много времени и усилий. При этом новые вкусы удивляют оригинальными сочетаниями специй и трав.

Автор: pexels-burst
  Кофе - любимый напиток многих людей на планете, он настолько тонизирующий и ароматный, что невозможно устоять.
Кофе - любимый напиток многих людей на планете, он настолько тонизирующий и ароматный, что невозможно устоять.

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Дальгона-кофе

Ингредиенты:

растворимый кофе в гранулах - 1 ст. л.

сахар - 1-3 ст. л.

цельное молоко - 150 мл

Приготовление:

Всыпать растворимый кофе с сахаром в миску, влить столовую ложку кипятка и растереть смесь ручным венчиком или взбить миксером, пока не образуется света плотная пена. Подогреть молоко, влить в большой стакан или бокал, ложкой выложить кофейную массу и сразу же подать.

Кофе по-восточному

Ингредиенты:

кофе арабика в зернах - 35 г

кардамон - 8-10 зерен

мускатный орех - 1/8 шт.

сахар - щепотка

морская соль - щепотка

вода - 200-220 мл

Приготовление:

Смолоть кофе с кардамоном и мускатным орехом. Налить холодную воду в турку, добавить сахар и соль. Всыпать кофе, не перемешивая. Поставить на слабый огонь и варить. Перемешать лишь через две-три минуты. Чем дольше варится кофе, тем насыщеннее будет вкус. Пену разложить в чашки, чтобы они согрелись. Как только пена начнет подниматься, снять с огня, разлить и дать настояться несколько минут.

Синее латте

Ингредиенты:

эспрессо - 70 мл

сушеные цветы Клитория тройничного - 1 ч. л.

молоко - 150 мл

сахарная пудра - 0,5 ч. л.

Приготовление:

Подогреть молоко до 70 градусов, засыпать цветка клитория, дать настояться до синего цвета и процедить. Взбить молоко миксером в пышную пену, добавить сахарную пудру и еще раз взбить. Вылить молочную пену на эспрессо в прозрачный стакан.

Об опасности кофе часто предупреждают специалисты. Но ошибочно считать, что кофе категорически нельзя пить людям, имеющим проблемы с сердцем. По словам экспертов, люди, которые пьют кофе в умеренных количествах, имеют более низкий риск инфарктов и мерцательной аритмии.

lifestyle.segodnya.ua
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