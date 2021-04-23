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воскресенье, 25 апреля 2021 02:29

Сухофрукты также могут быть исскуством: показали впечатляющие фото
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Красота во всем. Стоит лишь присмотреться внимательнее.
Фото: Jürgen Novotny
Красота во всем. Стоит лишь присмотреться внимательнее.
Красота во всем. Стоит лишь присмотреться внимательнее.
Красота во всем. Стоит лишь присмотреться внимательнее.
Красота во всем. Стоит лишь присмотреться внимательнее.

Красота во всем. По крайней мере так считает фотограф Юрген Новотный, который снимает гнилые фрукты и сухофрукты. В них мужчина видит свой шарм, которым пытается поделиться с пользователями интернета.

Об этом пишет Вoredpanda.

Бешеной популярности его работы не получили, по крайней мере в instagram. Там фотограф имеет около двух тыс. подписчиков. Однако есть и те, что в восторге от его нестандартного видения прекрасного.

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Экстравагантная Фрида Кало поражала своими полотнами, дневниками, отношением к жизни. Блюда от нее - такие же горячие, с перчинкой. Исключением не стал картофель в зеленом соусе.

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