Сухофрукты также могут быть исскуством: показали впечатляющие фото

Фото: Jürgen Novotny

Красота во всем. По крайней мере так считает фотограф Юрген Новотный, который снимает гнилые фрукты и сухофрукты. В них мужчина видит свой шарм, которым пытается поделиться с пользователями интернета.

Об этом пишет Вoredpanda.

Бешеной популярности его работы не получили, по крайней мере в instagram. Там фотограф имеет около двух тыс. подписчиков. Однако есть и те, что в восторге от его нестандартного видения прекрасного.

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Экстравагантная Фрида Кало поражала своими полотнами, дневниками, отношением к жизни. Блюда от нее - такие же горячие, с перчинкой. Исключением не стал картофель в зеленом соусе.