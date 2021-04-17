При восхождении на Эверест погибли 16 альпинистов

Тело Цеванга Палджора, которое является ориентиром на главном маршруте Северо-восточного гребня Эвереста. Тела с высоты обычно не забирают, потому что это очень трудно и сложно / Wikipedia

18 апреля 2014-го 16 непальских гидов-альпинистов, большинство этнические шерпы, погибли под лавиной при поднятии на Эверест. Это наиболее смертоносное восхождение в истории самой высокой горы планеты, которая находится на границе между Непалом и Китаем.

Лавина произошла около 6:30 утра. Она накрыла шерпов в опасном районе подъема, известном как ледопад Кхумбу на высоте примерно 5791 м. В то время шерпы несли множество снаряжения для коммерческих экспедиционных групп.

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Катастрофа, в результате которой ни один иностранец не погиб, возобновила дискуссии о риске, который шерпы берут на себя для своих обычно богатых клиентов. Кроме переноса большей части припасов для экспедиций, шерпы ответственные за такие установку фиксированных веревок и лестницы для альпинистов. Также трагедия возобновила дискуссии о чрезмерной коммерциализации Эвереста, где человеческие пробки в весенний сезон альпинизма и огромное количество мусора стали обычным явлением.

В 1953-м новозеландец Эдмунд Хиллари и шерп Тенцинг Норгей стали первыми людьми, которые официально достигли вершины Эвереста, которую британцы назвали в 1865 году в честь Джорджа Эвереста, уроженца Уэльса, генерального геодезиста Индии. Эндрю Во, его преемник на посту генерального инспектора, выбрал название горы. Маловероятно, что Джордж Эверест когда-то видел вершину, названную в его честь. Между тем, непальцы называют гору Сагарматха, тибетцы - Джомолунгма, а китайцы Жумулангма Фенг.

С момента исторического достижения Хиллари и Норгея более 4 тыс. человек поднялись на Эверест, а еще более 300 погибли в процессе. В 1996-м 8 альпинистов попали в шторм на горе и погибли. В тот сезон на Эвересте погибло 15 человек, что сделало его самым смертоносным сезона до 2014 года. Среди погибших есть украинец Василий Копытко, который погиб 8 мая 1999-го.

После трагедии 18 апреля несколько шерпов бойкотировали остальные альпинистского сезона из уважения к 16 погибших гидов, а также в знак протеста против таких проблем, как оплата и отношение к шерпов. В результате многие коммерческие экспедиционных компаний отказались от запланированных восхождений.