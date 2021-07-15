Керамистка делает копии пиал, из которых пили кофе казаки

Фото: Фото предоставила Татьяна Болгарова

Херсонская керамистка Татьяна Болгарова, родом из Крыма, производит казацкие кофейные пиалы.

Такой замысел инициировал историк Андрей Лопушинский, заведующий сектором "Каменская Сечь" Национального заповедника "Хортица".Он нашел образцы посуды во время археологических раскопок на территории заповедника. Решил, что было бы хорошо показывать на экскурсии Хортицей реальные пиалы.

Керамистка рассказала Gazeta.ua о том, как создает казацкую посуду.

"Сделали в одном стиле и с одним узором целый сервиз пиал. Изучала материал о керамике, которую производили в Турции. Ведь именно оттуда у казаков началась привычка пить кофе. Взяла за основу узор, который был в XVII веке ", - рассказала Татьяна Болгарова.

Это очень интересно делать дело, когда у него есть своя давняя история, по ее словам.

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"Этот проект может быть интересен не только для того, чтобы делать сувениры, но и лучше знать прошлое Херсонщины, то, как осваивали юг Украины. Это важно для опровержения мифов о цивилизационной миссии Российской империи в этих краях во времена Екатерины II", - говорит.

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