 
Ексклюзивы
1/5
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
Просмотров: 387
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
Просмотров: 414
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
1 Просмотров: 522
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 810
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 486
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
Просмотров: 522
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2 Просмотров: 441
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
1 Просмотров: 963
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
1 Просмотров: 6930
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Просмотров: 414
Фото
Все фото
6
5
7
26
5
Керамистка делает копии пиал, из которых пили кофе казаки
Керамистка делает копии пиал, из которых пили кофе казаки
Аномальный ливень затопил улицы: есть пропавшие без вести
Аномальный ливень затопил улицы: есть пропавшие без вести
Среда в фотографиях: взятие Бастилии, затопленые машины и красная дорожка Каннского кинофестиваля
Среда в фотографиях: взятие Бастилии, затопленые машины и красная дорожка Каннского кинофестиваля
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самосельци - впечатляющие фото
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самосельци - впечатляющие фото
Космос под ногами: показали невероятную аэросъемку Донбасса
Космос под ногами: показали невероятную аэросъемку Донбасса
Видео
Все видео
Три колеса, вместо руля - рукоятка: создали первое в мире авто
Три колеса, вместо руля - рукоятка: создали первое в мире авто
Украинцы собрались на новый протест под КС. Вживую
Украинцы собрались на новый протест под КС. Вживую
Победительница "Холостяка-10" в леопардовой куртке и бикини показала длинные ноги
Победительница "Холостяка-10" в леопардовой куртке и бикини показала длинные ноги
В Киеве вспыхнул масштабный пожар
В Киеве вспыхнул масштабный пожар
Карантин: как живет Киев без общественного транспорта
Карантин: как живет Киев без общественного транспорта
Интервью
1/5
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 801
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 486
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
Просмотров: 522
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 324
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Просмотров: 468
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
9 Просмотров: 1962
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
четверг, 15 июля 2021 11:39

Керамистка делает копии пиал, из которых пили кофе казаки
6

  Комментировать

Работы мастерицы переросли в целый сервиз
Фото: Фото предоставила Татьяна Болгарова
Узор мастерица берет с казацких времен
Идея создания пиал возникла у историка Андрея Лопушинского
Привычка пить кофе у казаков пошла из Турции
Работы мастерицы переросли в целый сервиз

Херсонская керамистка Татьяна Болгарова, родом из Крыма, производит казацкие кофейные пиалы.

Такой замысел инициировал историк Андрей Лопушинский, заведующий сектором "Каменская Сечь" Национального заповедника "Хортица".Он нашел образцы посуды во время археологических раскопок на территории заповедника. Решил, что было бы хорошо показывать на экскурсии Хортицей реальные пиалы.

Керамистка рассказала Gazeta.ua о том, как создает казацкую посуду.

"Сделали в одном стиле и с одним узором целый сервиз пиал. Изучала материал о керамике, которую производили в Турции. Ведь именно оттуда у казаков началась привычка пить кофе. Взяла за основу узор, который был в XVII веке ", - рассказала Татьяна Болгарова.

Это очень интересно делать дело, когда у него есть своя давняя история, по ее словам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лучшее изделие выплетают из ржаной соломы - мастерица

"Этот проект может быть интересен не только для того, чтобы делать сувениры, но и лучше знать прошлое Херсонщины, то, как осваивали юг Украины. Это важно для опровержения мифов о цивилизационной миссии Российской империи в этих краях во времена Екатерины II", - говорит.

В Одессе возобновились археологические поиски Хаджибейской крепости на Приморском бульваре. Группа археологов под руководством доктора исторических наук Светланы Ивановой заложили раскоп в 25 м от памятника Дюку де Ришелье. Археологи обнаружили остатки первой мостовой бульвара. Нашли плиты привозного песчаника и тротуарные бордюры.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Керамистка делает копии пиал, из которых пили кофе казаки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июля

Разорвали соглашение с Москвой

Запустили "Большое строительство"

В столице открыли университет

Самое читаемое
Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
7
 Просмотров: 23186
Луческу отказался от главного таланта &quot;Динамо&quot;
Луческу отказался от главного таланта "Динамо" Просмотров: 10701
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самосельци - впечатляющие фото
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самосельци - впечатляющие фото
26
 Просмотров: 10278
Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
 Просмотров: 8694
14 июля День Ангела отмечают владельцы 14 имен. Не забудьте поздравить знакомых
14 июля День Ангела отмечают владельцы 14 имен. Не забудьте поздравить знакомых Просмотров: 5022
Фото
Аномальный ливень затопил улицы: есть пропавшие без вести
Аномальный ливень затопил улицы: есть пропавшие без вести
5
 Просмотров: 918
Среда в фотографиях: взятие Бастилии, затопленые машины и красная дорожка Каннского кинофестиваля
Среда в фотографиях: взятие Бастилии, затопленые машины и красная дорожка Каннского кинофестиваля
7
 Просмотров: 360
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самосельци - впечатляющие фото
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самосельци - впечатляющие фото
26
 Просмотров: 10287
Космос под ногами: показали невероятную аэросъемку Донбасса
Космос под ногами: показали невероятную аэросъемку Донбасса
5
 Просмотров: 2511
Страну охватили масштабные лесные пожары: живьем горят животные
Страну охватили масштабные лесные пожары: живьем горят животные
5
 Просмотров: 900
Больше всего комментируют
7
Аваков подал в отставку
5
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
5
"Слуги народа" снова взялись за русификацию
3
Увольнение Тупицкого с КСУ: СМИ узнали решение Верховного суда
1
Тарифы на коммуналку вырастут до 75%: где будут платить больше
Голосов: 697
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть