Рюмки и свистулька - что археологи нашли в центре Одессы

Фото: "Думская"

В Одессе возобновились археологические поиски Хаджибейской крепости на Приморском бульваре.

Группа археологов под руководством доктора исторических наук Светланы Ивановой заложили раскоп в 25 м от памятника Дюку де Ришелье, сообщает "Думская".

Археологи обнаружили остатки первой мостовой бульвара. Нашли плиты привозного песчаника и тротуарные бордюры.

"Самыми неожиданными оказались находки керамики и монет XIV века. Кроме монеты Абдуллах-хана, в раскопе и шурфах присутствует большое количество импортной керамики производства юго-восточного Крыма и Византии 1310-1350 годов. Не знаменитая ли это итальянская фактория Джинестра? Найдена целая коллекция турецких трубок стамбульского производства конца XVIII века. Среди них есть редкие и дорогие позолоченные экземпляры, явно подарочного характера", - сказал доктор исторических наук, соорганизатор экспедиции Андрей Красножон.

Обнаружили строительные остатки, которые могут быть следами разрушения турецкого замка. Вместе с ними нашли посуду рубежа XVIII-XIX веков, рюмки, целые бутылки и детскую керамическую свистульку.

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"Что касается вопроса локализации Хаджибейского замка, то в его решении особенно привлекает внимание большое количество строительных материалов по мере приближения к центральной части бульвара. Это означает, что замок находился где-то в районе центральной части Приморского бульвара, а на деле его поиска еще не поставлена ​​точка, исследования продолжаются", - сказал Красножон.

На Приморском бульваре в Одессе археологи нашли античные и турецкие артефакты. Также обнаружили фрагменты дорогого фаянса из Западной Турции.