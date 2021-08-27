Эффективные советы, чтобы забыть о кофеине

Стоит также уменьшить походы в кафе. Фото: pixabay

Кофе утром добавляет энергии в день, но, если человек становится зависимым от него, то это оказывает негативное влияние на организм.

Если употреблять в день более 300 мг кофеина, то такой человек уже кофеман, пишет clevelandclinic.

Отвыкнуть от кофеина трудно. Поэтому это советуют делать постепенно малыми шагами. Надо дойти до того, чтоби пить пол чашки кофе в день. Если отказаться резко, то может болеть голова, ощущаться раздражительность и слабость. Особенно подвержены этому те, кто привык пить несколько чашек в день.

Стоит также уменьшить походы в кафе. Запах кофе и выпечки в них, приятная компания заставляют выпивать намного больше кофе, чем хотелось бы. Особенно опасны такие посиделки вечером, потому что они могут испортить сон. В результате - сбитый режим, тяжелая голова утром и снова литр кофе, чтобы проснуться.

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Не стоит плотно наедаться гарниром типа макарон или картофеля, потому что обязательно потянет на сон. После захочется взбодриться большой чашкой кофе.

Утром почти всем кофе помогает проснуться и быть бодрыми. Чтобы уменьшить негативное влияние кофеина на организм, надо добавлять в кофе некоторые продукты. Корица, например, снижает уровень глюкозы в крови и уменьшает окислительный эффект от действия кофе. Стоит добавлять хотя бы щепотку корицы в кофе каждый день.