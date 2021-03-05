Назвали специю, которую надо есть, чтобы жить дольше

Острый перец продлевает жизнь. Фото: pixabay

Регулярное употребление острого перца на четверть снижает риск смертности.

К такому выводу в исследовании пришла Американская кардиологическая ассоциация, пишет Express.

Исследователи проанализировали данные более 570 тис человек из разных стран о том, как соотносятся пищевые привычки людей, их риск пострадать от развития опасных заболеваний и смертность.

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"У людей, в чьем рационе постоянно присутствует перец чили, вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний снижалась на 26%, от рака - на 23%", - заявили ученые.

По их словам, такой эффект от перца связан с действием компонентов острого продукта. Это создает противовоспалительное, антиоксидантное, противоопухолевий эффект и помогает нормализовать уровень глюкозы в крови.

Запах растений является важным для самочувствия, здоровья физического и ментального и вообще хорошего вида. Наиболее распространенными в ароматерапии растениями является шалфей, апельсин, мята перечная, лаванда и корица. Шалфей убивает бактерии. Отвары на его основе применяют для лечения различных болезней. Ученые официально подтвердили, что целебный эффект имеет и насыщенный запах шалфея.