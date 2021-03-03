Корица, мята, лаванда: как различные запахи растений влияют на организм

Лаванда способна уменьшать боль. Фото: pixabay

Запах растений является важным для самочувствия, здоровья физического и ментального и вообще хорошего вида.

Наиболее распространенными в ароматерапии растениями является шалфей, апельсин, мята перечная, лаванда и корица, пишет maximum.fm

Шалфей убивает бактерии. Отвары на его основе применяют для лечения различных болезней. Ученые официально подтвердили, что целебный эффект имеет и насыщенный запах шалфея.

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Мята перечная - еще одно средство аромалечения. Ученые доказали, что масло мяты эффективно облегчает состояние больных с функциональной дисперсией. Действенна при стрессовых ситуациях, улучшает работу мозга.

Сок апельсина содержит вещества, которые снимают стресс и упорядочивают работу нервной системы. Масло апельсина - хорошее средство от головной боли. Апельсин уменьшает развитие микроорганизмов, которые провоцируют, например, сальмонеллез.

Аромат корицы, как выяснили ученые, помогает предотвратить развитие болезни Альцгеймера, а лаванда способна уменьшать боль.

Большой популярностью сегодня пользуется органическая и натуральная косметика. Впрочем, такие средства вовсе не означают абсолютную пользу и эффект в использовании. Не имеет значения, компонент средства получили из природного сырья или он синтезирован в лаборатории. Химическая структура и свойства будут одинаковы.